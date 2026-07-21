Sem titulares, Abel tem desafio para montar ataque do Palmeiras na volta do Brasileirão

O Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), diante do Coritiba, no Couto Pereira, com uma situação curiosa. Após aproveitar a pausa para a Copa do Mundo para zerar o departamento médico, o Verdão chega sem jogadores lesionados, mas com o setor ofensivo bastante desfalcado por suspensões, férias e negociação.
Sem poder contar com alguns dos principais atacantes do elenco, o técnico Abel Ferreira terá o desafio de remontar o ataque para a retomada da competição nacional. A tendência é que o treinador aposte em uma formação alternativa, além de promover a volta gradual de Vitor Roque e manter jovens da base entre os relacionados.