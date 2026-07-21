Sem titulares, Abel tem desafio para montar ataque do Palmeiras na volta do Brasileirão

Abel Ferreira terá quatro ausências importantes para enfrentar o Coritiba.

Allan está suspenso após ser expulso com cartão vermelho direto na partida contra a Chapecoense. Além da expulsão, o atacante foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de conduta violenta. O Palmeiras recorreu da decisão, mas a pena foi mantida. Assim, Allan também será desfalque no duelo contra o Atlético-MG, pela rodada seguinte.

Flaco López, que disputou a Copa do Mundo pela seleção argentina, recebeu um período de miniférias concedido pelo clube, assim como os demais atletas convocados para o Mundial. A expectativa é que o centroavante volte aos treinamentos na última semana de julho.

Outro desfalque é Paulinho. O camisa 10 revelou, em entrevista à TV Palmeiras, que já tem condições físicas para atuar por mais de 45 minutos após a Copa do Mundo. No entanto, ele cumprirá suspensão diante do Coritiba. O atacante foi condenado pelo STJD a um jogo de gancho em razão da comemoração do gol na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Já Luighi está fora dos planos por estar em processo de transferência para o New York City, dos Estados Unidos, e também não fica à disposição da comissão técnica.