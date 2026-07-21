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imago-sport-1078092274.jpgBrazil Photo Press
Gabriel Marin

Sem titulares, Abel tem desafio para montar ataque do Palmeiras na volta do Brasileirão

A. Ferreira
Coritiba x Palmeiras
Coritiba
Palmeiras
Brasileirão

Mesmo com departamento médico vazio, técnico perde quatro opções ofensivas e precisará recorrer a improvisações e jovens diante do Coritiba

O Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), diante do Coritiba, no Couto Pereira, com uma situação curiosa. Após aproveitar a pausa para a Copa do Mundo para zerar o departamento médico, o Verdão chega sem jogadores lesionados, mas com o setor ofensivo bastante desfalcado por suspensões, férias e negociação.

Sem poder contar com alguns dos principais atacantes do elenco, o técnico Abel Ferreira terá o desafio de remontar o ataque para a retomada da competição nacional. A tendência é que o treinador aposte em uma formação alternativa, além de promover a volta gradual de Vitor Roque e manter jovens da base entre os relacionados.

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  • Desfalques Palmeiras x CoritibaGetty/GOAL

    Suspensões, férias e negociação deixam ataque desfalcado

    Abel Ferreira terá quatro ausências importantes para enfrentar o Coritiba.

    Allan está suspenso após ser expulso com cartão vermelho direto na partida contra a Chapecoense. Além da expulsão, o atacante foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de conduta violenta. O Palmeiras recorreu da decisão, mas a pena foi mantida. Assim, Allan também será desfalque no duelo contra o Atlético-MG, pela rodada seguinte.

    Flaco López, que disputou a Copa do Mundo pela seleção argentina, recebeu um período de miniférias concedido pelo clube, assim como os demais atletas convocados para o Mundial. A expectativa é que o centroavante volte aos treinamentos na última semana de julho.

    Outro desfalque é Paulinho. O camisa 10 revelou, em entrevista à TV Palmeiras, que já tem condições físicas para atuar por mais de 45 minutos após a Copa do Mundo. No entanto, ele cumprirá suspensão diante do Coritiba. O atacante foi condenado pelo STJD a um jogo de gancho em razão da comemoração do gol na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, pela 17ª rodada do Brasileirão.

    Já Luighi está fora dos planos por estar em processo de transferência para o New York City, dos Estados Unidos, e também não fica à disposição da comissão técnica.

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  • Vitor Roque retorna, e quarteto ofensivo deve ser remodelado

    A principal novidade para Abel Ferreira é o retorno de Vitor Roque. Recuperado de cirurgia no tornozelo esquerdo, o atacante está na reta final da transição física e deve iniciar a partida no banco de reservas.

    O camisa 9 não entra em campo há quase três meses. Sua última atuação foi em 23 de abril, quando sofreu a lesão na partida contra o Jacuipense.

    Com isso, a tendência é que Sosa, Felipe Anderson, Maurício e Jhon Arias formem o setor ofensivo. O paraguaio Sosa teve participação discreta na Copa do Mundo, atuando apenas 11 minutos pelo Paraguai. Felipe Anderson foi um dos primeiros atletas do elenco a se reapresentar após o período de folga. Arias retornou aos trabalhos no último sábado (18), enquanto Maurício já treina com o grupo desde o dia 13.

  • Miguel BilongCesar Greco / Palmeiras

    Base ganha espaço e reforço aguarda regularização

    Além das alternativas já disponíveis no elenco principal, Abel Ferreira também pode recorrer aos jovens.

    O atacante camaronês Miguel Bilong, de 18 anos, participou dos treinamentos com o grupo profissional durante os últimos dias, enquanto o Palmeiras trabalha para concluir sua regularização.

    Outras opções são os atacantes Riquelme Fillipi e Erick Belé, que também integraram as atividades da equipe principal e devem aparecer entre os relacionados para a partida em Curitiba.

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  • Provável escalação do Palmeiras

    Com os desfalques no ataque, a tendência é que o Palmeiras entre em campo com a seguinte formação:

    Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Arias; Maurício e Sosa.

    A expectativa é que Vitor Roque ganhe seus primeiros minutos após a recuperação da lesão ao longo da partida, enquanto Abel Ferreira busca alternativas para minimizar as ausências e manter o Palmeiras competitivo na retomada do Campeonato Brasileiro.

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