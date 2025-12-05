Repescagem da Copa do Mundo de 2026: quem joga, como funciona e em que grupo cada seleção pode cair

Nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025, ocorreu o sorteio dos 12 grupos da Copa do Mundo de 2026, realizado em Washington, nos EUA. Com critérios de distribuição que buscavam garantir equilíbrio e diversidade continental, os grupos de A a L foram definidos em parte; cada um foi deixado com uma pequena lacuna, que será preenchida após as repescagens continentais e europeias.

As repescagens serão disputadas entre os dias 26 e 31 demarço de 2026 e seus respectivos vencedores completarão o Pote 4 — ou seja, os últimos lugares restantes em cada grupo.

Abaixo, a GOAL informa os jogos das repescagem e quais grupos cada vencedor cairá na Copa do Mundo de 2026.