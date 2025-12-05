+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Repescagem da Copa do Mundo de 2026: quem joga, como funciona e em que grupo cada seleção pode cair

O sorteio organizou 42 das 48 seleções entre os grupos A e L; agora, resta saber quais as outras seis nações que participarão do evento que acontece nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026

Nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025, ocorreu o sorteio dos 12 grupos da Copa do Mundo de 2026, realizado em Washington, nos EUA. Com critérios de distribuição que buscavam garantir equilíbrio e diversidade continental, os grupos de A a L foram definidos em parte; cada um foi deixado com uma pequena lacuna, que será preenchida após as repescagens continentais e europeias.

As repescagens serão disputadas entre os dias 26 e 31 demarço de 2026 e seus respectivos vencedores completarão o Pote 4 — ou seja, os últimos lugares restantes em cada grupo.

Abaixo, a GOAL informa os jogos das repescagem e quais grupos cada vencedor cairá na Copa do Mundo de 2026.

    Repescagem da Europa - Chave A

    Os dois confrontos da chave A da repescagem europeia serão Itália x Irlanda do Norte e País de Gales x Bósnia. Primeiramente, as equipes se enfrentam em semifinais, jogadas em jogo único; os vencedores de cada partida se enfrentam em uma final, novamente de um jogo só. Com a vaga definida, a equipe vencedora se juntará ao Grupo B da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Canadá, Suíça e Catar.

    Repescagem da Europa - Chave B

    Os dois confrontos da chave B da repescagem europeia serão Ucrânia x Suécia e Polônia x Albânia. Primeiramente, as equipes se enfrentam em semifinais, jogadas em jogo único; os vencedores de cada partida se enfrentam em uma final, novamente de um jogo só. Com a vaga definida, a equipe vencedora se juntará ao Grupo F da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia.

    Repescagem da Europa - Chave C

    Os dois confrontos da chave C da repescagem europeia serão Turquia x Romênia e Eslováquia x Kosovo. Primeiramente, as equipes se enfrentam em semifinais, jogadas em jogo único; os vencedores de cada partida se enfrentam em uma final, novamente de um jogo só. Com a vaga definida, a equipe vencedora se juntará ao Grupo D da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Estados Unidos, Austrália e Paraguai.

    Repescagem da Europa - Chave D

    Os dois confrontos da chave D da repescagem europeia serão República Tcheca x Irlanda e Dinamarca x Macedônia do Norte. Primeiramente, as equipes se enfrentam em semifinais, jogadas em jogo único; os vencedores de cada partida se enfrentam em uma final, novamente de um jogo só. Com a vaga definida, a equipe vencedora se juntará ao Grupo A da Copa do Mundo de 2026, ao lado de México, Coréia do Sul e África do Sul.

    Repescagem Intercontinental - Chave 1

    Diferentemente da repescagem europeia, a intercontinental segue outro modelo. Na chave 1, a semifinal será disputada entre Nova Caledônia e Jamaica. A seleção vencedora desse primeiro confronto pegará a República Democrática do Congo (que não disputará a semifinal por conta da sua classificação no ranking da Fifa) na final da chave, que definirá quem vai ficar com a vaga. O vencedor desta chave entrará no Grupo K da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Portugal, Uzbequistão e Colômbia.

    Repescagem Intercontinental - Chave 2

    Na chave 2, a semifinal será disputada entre Bolívia e Suriname. A seleção vencedora desse primeiro confronto pegará o Iraque (que não disputará a semifinal por conta da sua classificação no ranking da Fifa) na final da chave, que definirá quem vai ficar com a vaga. O vencedor desta chave entrará no Grupo I da Copa do Mundo de 2026, ao lado de França, Senegal e Noruega.