World Cup draw GFXGetty/GOAL
Bruna Lima

Os grupos da Copa do Mundo de 2026: as chaves e quem as seleções enfrentam na primeira fase do Mundial

Acompanhe a definição das chaves, conheça os confrontos iniciais e veja como ficam os cruzamentos do torneio com 48 equipes

A Copa do Mundo de 2026 começa a ganhar forma com o sorteio que define todas as chaves da fase de grupos. No evento realizado nesta sexta-feira (05), as seleções descobriram seus primeiros adversários no novo formato do Mundial, agora com 48 participantes divididos em 12 grupos de quatro. 

Apesar de os grupos estarem definidos, a tabela detalhada — com datas, horários e sedes específicas — só é divulgada pela Fifa no sábado (06). 

O sorteio também leva em conta as regras de distribuição por confederação, os quatro potes definidos pelo ranking da Fifa e a posição dos três países-sede — Canadá, Estados Unidos e México — que já entram como cabeças de chave. Com seis vagas ainda em disputa via repescagem continental e europeia, o Mundial de 2026 começa a ser definido.

Veja os grupos:

  • Grupo A

    • México
    • Coreia do Sul
    • África do Sul
    • Vencedor do Playoff D

    *Playoff D: Dinamarca, Macedônia do Norte, Repúblico Tcheca ou Irlanda

  • Grupo B

    • Canadá 
    • Suíça
    • Catar
    • Vencedor do Playoff A

    *Playoff A: Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ouBósnia e Herzegovina

  • Grupo C

    • Brasil
    • Marrocos
    • Escócia
    • Haiti

  • Grupo D

    • Estados Unidos
    • Austrália
    • Paraguai
    • Vencedor do Playoff C

    *Playoff C: Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo

  • Grupo E

    • Alemanha
    • Curaçao
    • Equador
    • Costa do Marfim

  • Grupo F

    • Holanda
    • Japão
    • Tunisia
    • Vencedor do Playoff B

    *Playoff B: Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia

  • Grupo G

    • Bélgica 
    • Irã
    • Egito
    • Nova Zelandia

  • Grupo H

    • Espanha
    • Uruguai
    • Arábia Saudita
    • Cabo Verde

  • Grupo I

    • França
    • Senegal
    • Noruega
    • Vencedor Playoff 2

    *Playoff 2: Iraque, Bolívia ou Suriname

  • Grupo J

    • Argentina
    • Áustria
    • Argélia
    • Jordania

  • Grupo K

    • Portugal
    • Playoff 1
    • Uzbequistão
    • Colômbia

  • Grupo L

    • Inglaterra
    • Croácia
    • Gana
    • Panamá