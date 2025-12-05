Os grupos da Copa do Mundo de 2026: as chaves e quem as seleções enfrentam na primeira fase do Mundial

A Copa do Mundo de 2026 começa a ganhar forma com o sorteio que define todas as chaves da fase de grupos. No evento realizado nesta sexta-feira (05), as seleções descobriram seus primeiros adversários no novo formato do Mundial, agora com 48 participantes divididos em 12 grupos de quatro.

Apesar de os grupos estarem definidos, a tabela detalhada — com datas, horários e sedes específicas — só é divulgada pela Fifa no sábado (06).

O sorteio também leva em conta as regras de distribuição por confederação, os quatro potes definidos pelo ranking da Fifa e a posição dos três países-sede — Canadá, Estados Unidos e México — que já entram como cabeças de chave. Com seis vagas ainda em disputa via repescagem continental e europeia, o Mundial de 2026 começa a ser definido.

Veja os grupos: