Joaquim Lira Viana

Os times classificados para a Copa Libertadores da América 2026

Participantes da próxima edição do torneio continental estão definidos

Ao todo, a Conmebol distribuiu 47 vagas para a Copa Libertadores 2025, sendo 28 delas diretamente para a fase de grupos. O Brasil é o país com mais vagas garantidas, com os seis primeiros colocados do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil assegurando suas participações. Além disso, o país terá direito a uma vaga extra, considerando que o campeão da edição de 2025 do torneio continental será Palmeiras ou Flamengo.

A Argentina, por sua vez, tem sete representantes no torneio (seis vagas fixas mais a de campeão da Copa Sul-Americana, que este ano foi o Lanús). Outros países como Bolívia, Colômbia, Equador, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela contam com quatro equipes cada, todas classificadas através de suas respectivas competições nacionais.

Abaixo, confira a lista dos times classificados para a Libertadores 2026.

    Argentina (7 times)

    • Argentinos Juniors
    • Boca Juniors
    • Independiente Rivadavia (estreante)
    • Lanús
    • Platense (estreante)
    • Rosario Central
    Bolívia (4 times)

    • Always Ready
    • The Strongest
    Brasil (8 times)

    • Bahia
    • Botafogo
    • Cruzeiro
    • Flamengo
    • Fluminense
    • Mirassol (estreante)
    • Palmeiras

  • Chile (4 times)

    • Coquimbo Unido (estreante)

  • Colômbia (4 times)

    • Independiente Santa Fé
    Equador (4 times)

    • Independiente Del Valle
    Paraguai (4 times)

    • Cerro Porteño
    • 2 de Mayo (estreante)
    • Guarani
    • Libertad
    Peru (4 times)

    • Alianza Lima
    • Cusco
    • Sporting Cristal
    • Universitario
    Uruguai (4 times)

    • Juventud
    • Liverpool
    • Nacional 
    • Peñarol
    Venezuela (4 times)

    • Carabobo
    • Deportes La Guaira
    • Universidad Central de Venezuela