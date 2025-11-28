Os times classificados para a Copa Libertadores da América 2026

Ao todo, a Conmebol distribuiu 47 vagas para a Copa Libertadores 2025, sendo 28 delas diretamente para a fase de grupos. O Brasil é o país com mais vagas garantidas, com os seis primeiros colocados do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil assegurando suas participações. Além disso, o país terá direito a uma vaga extra, considerando que o campeão da edição de 2025 do torneio continental será Palmeiras ou Flamengo.

A Argentina, por sua vez, tem sete representantes no torneio (seis vagas fixas mais a de campeão da Copa Sul-Americana, que este ano foi o Lanús). Outros países como Bolívia, Colômbia, Equador, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela contam com quatro equipes cada, todas classificadas através de suas respectivas competições nacionais.

Abaixo, confira a lista dos times classificados para a Libertadores 2026.