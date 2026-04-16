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Felipe VizeuReprodução
Luis Felipe Gonçalves

Time mais brasileiro do Peru? Conheça o Sporting Cristal, rival do Palmeiras na Libertadores

Palmeiras x Sporting Cristal
Palmeiras
Sporting Cristal
Copa Libertadores

Equipe peruana chama atenção pela forte presença brasileira no elenco e até na comissão técnica

Adversário do Palmeiras na Copa Libertadores, o Sporting Cristal, do Peru, carrega uma característica curiosa: é, hoje, um dos times mais “brasileiros” do continente fora do país. E isso vai muito além de uma simples coincidência.

O clube conta atualmente com quatro jogadores brasileiros no elenco: Cris Silva, Gustavo Cazonatti, Gabriel Santana e Felipe Vizeu. A influência é direta dentro de campo.

Na estreia da equipe nesta edição da Libertadores, contra o Cerro Porteño, Cris Silva e Cazonatti começaram como titulares. Vizeu saiu do banco e decidiu a partida ao marcar o gol da vitória por 1 a 0. Apenas Gabriel, lesionado, não participou.

À beira do campo, o cenário se repete. O comando também é brasileiro. Zé Ricardo assumiu a equipe no início de abril, substituindo outro compatriota, Paulo Autuori.

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  • FBL-LIBERTADORES-CRISTAL-CERROPORTENOAFP

    Histórico de técnicos brasileiros

    A presença brasileira no Sporting Cristal não é novidade. Pelo contrário, virou padrão.

    Nos últimos quatro anos, o clube apostou majoritariamente em treinadores do Brasil. Antes de Zé Ricardo e Autuori, passaram pelo comando nomes como Tiago Nunes e Enderson Moreira. No período, o único estrangeiro fora desse eixo foi o argentino Guillermo Farré.

    A escolha tem uma explicação clara.

    “Eles gostam de técnicos brasileiros porque entendem que há uma similaridade com o jogador peruano. É um jogador muito técnico, assim como o brasileiro”, explicou Zé Ricardo.

    A identificação com o estilo de jogo ajuda a sustentar essa ponte constante entre os dois países.

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    Se sentindo em casa

    Dentro do elenco, o ambiente também favorece essa conexão. A adaptação dos brasileiros tem sido rápida, e, muitas vezes, natural.

    Gustavo Cazonatti vê a sequência de treinadores como reflexo de trabalhos bem-sucedidos no passado.

    “Essa escolha começou com o Tiago Nunes, que fez um grande trabalho. Depois mantiveram a linha com outros treinadores. O clube acredita nisso”, analisou.

    O volante também destaca o acolhimento no dia a dia.

    “Os peruanos são muito receptivos. A gente se sente em casa. O ambiente é muito positivo, todo mundo adaptado”, completou.

    Felipe Vizeu compartilha da mesma visão. Com passagens por outros países, o atacante ressalta a facilidade de adaptação no Peru.

    “Desde que cheguei, foi tudo muito tranquilo. A proximidade com o Brasil ajuda muito. Sempre tem brasileiros por perto, e o clube dá todo suporte. Isso faz diferença”, afirmou.

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    Equipe preparada para o duelo

    Agora, o foco está no desafio diante do Palmeiras. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

    Mesmo reconhecendo o favoritismo do adversário, o discurso no Sporting Cristal é de competitividade.

    “O Palmeiras é muito forte, candidato à classificação. Mas precisamos estar organizados e competir no nosso limite para equilibrar o jogo”, analisou Zé Ricardo.

    O treinador também reforça a importância de consistência ao longo da partida.

    “Precisamos saber o que fazer com e sem a bola. Ser uma equipe equilibrada em todos os momentos”, completou.

    Entre os jogadores, o tom é semelhante. Cazonatti aposta na tradição do clube na competição: “O Cristal sempre incomoda na Libertadores. É um time competitivo, independentemente do momento”, disse.

    Já Vizeu destaca o espírito do grupo: “Temos um elenco muito unido, dedicado. Queremos fazer história e buscar a classificação”, afirmou.

    Palmeiras e Sporting Cristal dividem o Grupo F ao lado de Cerro Porteño e Junior Barranquilla — em uma chave que promete equilíbrio e disputa até as últimas rodadas.

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