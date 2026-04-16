Time mais brasileiro do Peru? Conheça o Sporting Cristal, rival do Palmeiras na Libertadores

Adversário do Palmeiras na Copa Libertadores, o Sporting Cristal, do Peru, carrega uma característica curiosa: é, hoje, um dos times mais “brasileiros” do continente fora do país. E isso vai muito além de uma simples coincidência.

O clube conta atualmente com quatro jogadores brasileiros no elenco: Cris Silva, Gustavo Cazonatti, Gabriel Santana e Felipe Vizeu. A influência é direta dentro de campo.

Na estreia da equipe nesta edição da Libertadores, contra o Cerro Porteño, Cris Silva e Cazonatti começaram como titulares. Vizeu saiu do banco e decidiu a partida ao marcar o gol da vitória por 1 a 0. Apenas Gabriel, lesionado, não participou.

À beira do campo, o cenário se repete. O comando também é brasileiro. Zé Ricardo assumiu a equipe no início de abril, substituindo outro compatriota, Paulo Autuori.