Uma seleção inglesa sem o capitão talismânico Kane é uma perspectiva assustadora para muitos torcedores. Com o artilheiro agora aos 33 anos, a realidade de um futuro sem ele comandando o ataque se aproxima rapidamente para a Inglaterra.

Encontrar um substituto adequado está se mostrando uma grande dor de cabeça para a seleção, já que a diferença de qualidade entre Kane e o restante das opções de ataque segue significativa. O grupo de jovens centroavantes de elite à espera de uma chance parece desconfortavelmente escasso antes de futuros torneios internacionais.

No entanto, talkSPORT's Jordan ofereceu uma solução potencial ao técnico da Inglaterra, Tuchel. Ele pediu ao treinador que acompanhe de perto o atacante Delap, do Forest.