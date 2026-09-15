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Thomas Tuchel é aconselhado a acelerar Liam Delap, estrela do Nottingham Forest, como potencial sucessor de Harry Kane na Inglaterra
A busca pelo herdeiro de Kane
Uma seleção inglesa sem o capitão talismânico Kane é uma perspectiva assustadora para muitos torcedores. Com o artilheiro agora aos 33 anos, a realidade de um futuro sem ele comandando o ataque se aproxima rapidamente para a Inglaterra.
Encontrar um substituto adequado está se mostrando uma grande dor de cabeça para a seleção, já que a diferença de qualidade entre Kane e o restante das opções de ataque segue significativa. O grupo de jovens centroavantes de elite à espera de uma chance parece desconfortavelmente escasso antes de futuros torneios internacionais.
No entanto, talkSPORT's Jordan ofereceu uma solução potencial ao técnico da Inglaterra, Tuchel. Ele pediu ao treinador que acompanhe de perto o atacante Delap, do Forest.
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Saindo do vácuo de Stamford Bridge
Delap abriu recentemente sua conta pelo Forest em grande estilo, balançando as redes na vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Aston Villa. Esse impacto imediato gerou discussões sobre seu potencial para a seleção, e se o jogador de 23 anos poderia eventualmente preencher o enorme vazio que Kane deixará para trás. Jordan acredita que Delap tem as ferramentas brutas para ter sucesso no mais alto nível, apesar de um período recente difícil na capital.
"Delap pode conseguir, ele é um bom jogador", disse Jordan ao ser questionado sobre as perspectivas internacionais do atacante. "Ele teve uma grande temporada no Ipswich, em um time que realmente podia competir, e marcou alguns gols.
"Ele foi para o Chelsea e se perdeu no vazio. Isso acontece com jogadores jovens. Ele foi para o Nottingham Forest, dois jogos depois; pancada! Começa a marcar gols."
Superando um pesadelo frustrante no Chelsea
Atualmente, Delap busca reconstruir sua reputação após uma campanha profundamente frustrante no Chelsea na temporada passada. Ele chegou a Stamford Bridge em 2025 por uma pesada taxa de £30 milhões, depois de receber muitos elogios por marcar 12 gols na Premier League durante a temporada de rebaixamento do Ipswich Town.
Muitos esperavam que o jovem atacante desse sequência à evolução no oeste de Londres, mas uma série de contratempos infelizes atrapalhou seu progresso. Uma lesão no tendão da coxa apenas duas semanas após o início da campanha o deixou fora por dois meses cruciais.
Seu desenvolvimento foi ainda mais prejudicado pelas constantes mudanças de treinador e por uma dolorosa luxação no ombro. Como consequência, Delap encerrou sua passagem pelo Chelsea com um péssimo retrospecto de apenas dois gols em 41 partidas por todas as competições.
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Reconstruindo a forma no Nottingham Forest
Agora completamente livre de seu pesadelo no oeste de Londres, Delap já está mostrando lampejos de seu verdadeiro potencial no City Ground. Para Tuchel e a Inglaterra, os próximos meses serão cruciais para monitorar a consistência do jogador de 23 anos. Se Delap conseguir manter seu embalo inicial e liderar o ataque do Forest de forma eficaz, uma convocação para a seleção pode estar no horizonte em breve.
A prioridade imediata para o jovem atacante é engatar uma sequência de jogos como titular e provar que consegue render na elite semana após semana. Se conseguir isso, a Inglaterra pode enfim encontrar o sucessor de Kane que esperava há tanto tempo.
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