Thiago Alcântara e outros cinco jogadores que poderiam consertar o meio-campo do Barcelona

O Barcelona está precisando de reforços para o meio-campo e tem algumas opções interessantes para considerar, apesar de seus problemas financeiros

Os boatos não param de ecoar pela Catalunha. Apesar de todas as dificuldaes financeiras do Barcelona e do caos em campo, sempre há a sensação de que eles podem ser competitivos no mercado de transferências.

E a próxima janela tem potencial para ser interessante. O Barça está bem na linha de frente e na defesa, mas o meio-campo pode ser um problema. Eles nunca encontraram um verdadeiro substituto para Sergio Busquets e precisam de uma presença sólida no meio-campo defensivo para preencher essa lacuna. O belga Amadou Onana, do Everton, é o mais recente jogador especulado, sendo visto como um encaixe perfeito no meio-campo blaugrana. Porém, ele é apenas um dos muitos que poderiam ser opções para este time - independentemente de quem substituir Xavi como treinador ao final da temporada.

A GOAL dá uma olhada mais de perto em alguns dos alvos de meio-campo do Barça...