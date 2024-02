As 14 maiores vitórias do Liverpool na era Jurgen Klopp

Com o técnico deixando o clube ao final da temporada, a GOAL classificou as maiores vitórias do alemão durante seus dramáticos nove anos em Anfield

Ainda é difícil de acreditar que Jurgen Klopp está deixando o Liverpool. O técnico alemão transformou completamente os rumos do clube desde que chegou, em outubro de 2015, conquistando sete troféus no trajeto, incluindo a Champions League e uma inédita Premier League. Ao longo desse período, claro, não foram poucos os resultados marcantes. Tantos jogos em que o Liverpool dominou os adversários com seu "futebol total" ou comprovou que seus jogadores são de fato "monstros mentais" com impressionantes viradas. Abaixo, a GOAL fez um apanhado das partidas mais memoráveis ao longo dos incríveis e inesquecíveis nove anos de Klopp em Anfield... Mais artigos abaixo