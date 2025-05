Se o tempo corre contra Carlo Ancelotti e o Brasil antes da Copa do Mundo de 2026, o jeito é se agarrar à superstição!

O italiano sabe que 10 jogos até o Mundial é pouco e já indicou que pensa em usar seus "medalhões" para cumprir com missão de trazer o Hexa

A cena mais marcante do primeiro episódio da Era Carlo Ancelotti na CBF foi, muito provavelmente, vê-lo ao lado de Luiz Felipe Scolari, bem no início de sua entrevista coletiva, recebendo a bênção do técnico do Penta em forma de um casaco presenteado.

A jaqueta, branca e ainda com apenas quatro estrelas sobre o escudo, é uma daquelas peças retrô que nos lembram de um passado melhor. Tempos em que as coisas davam mais certo do que hoje. O clássico e cíclico saudosismo de seleção.

O aceno ao que já foi ficou por ali, envolto em justificáveis aplausos. Ancelotti divulgou sua primeira lista de convocados, e uma coisa ficou clara: ele sabe que tem pouco tempo até a Copa do Mundo de 2026. Sua convocação tem surpresas, como o zagueiro Alexandro Ribeiro, do Lille. Tem jovens valores, como Estevão. Mas também está cercada de nomes experientes e, mais notável ainda, de atletas de sua confiança.