Os convocados da primeira lista de Carlo Ancelotti na seleção brasileira: Casemiro, Hugo Souza e cinco do Flamengo são chamados, e Neymar fica fora

Com o retorno de Casemiro, italiano confirmou sua primeira lista de relacionados para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026; veja

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, na tarde desta segunda-feira (26), sua primeira convocação à frente da seleção brasileira. A lista com 25 jogadores foi divulgada durante coletiva realizada em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, pouco depois de sua apresentação oficial como novo comandante do Brasil.

A convocação marca o início da trajetória do treinador italiano à frente da equipe canarinho, que disputará duas partidas válidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A estreia de Ancelotti será no dia 5 de maio, às 20h (de Brasília), contra o Equador, no Estádio Monumental, em Guayaquil. Em seguida, a seleção encara o Paraguai no dia 10 de maio, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Entre as novidades, o treinador confirmou o retorno de Casemiro, do Manchester United, com quem já havia trabalhado nos tempos de Real Madrid. Além dele, o comandante convocou sete jogadores que atuam no futebol brasileiro — cinco deles do Flamengo: Alexsandro, Wesley, Léo Ortiz, Gerson e Danilo.

Vale destacar as ausências do atacante Neymar, que ainda tem atuado pouco após lesão, e dos atacantes Endrick e Rodrygo, ambos lesionados no Real Madrid.