A aventura de Roberto Donadoni no comando do Spezia chegou ao fim. A demissão é oficial: “O presidente Charlie Stillitano comunica que, ao término de uma reunião honesta e construtiva com o técnico Roberto Donadoni, na presença do proprietário do clube, Thomas Roberts, chegou-se a uma decisão plenamente compartilhada, tomada de comum acordo entre as partes, para o bem da diretoria e da equipe. — diz o comunicado — Chegou-se, portanto, a uma separação consensual que ressalta a relação de estima mútua que vai muito além dos aspectos esportivos. O clube deseja agradecer ao técnico Donadoni e à sua comissão técnica pela seriedade, profissionalismo e empenho demonstrados desde a sua chegada ao Golfo dos Poetas e deseja a todos eles as melhores felicidades pessoais e profissionais”.
AFP
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Spezia: Donadoni deixa o clube oficialmente. D'Angelo retorna
O Retorno do Anjo
O Spezia ocupa atualmente a terceira posição da parte de baixo da tabela da Série B, a um ponto da zona de play-out e a quatro pontos da zona de segurança, com seis partidas ainda por disputar. Sob o comando de Donadoni, os ligurianos somaram 23 pontos em 21 partidas. Luca D'Angelo foi escolhido como seu substituto.