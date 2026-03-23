Spezia: Donadoni deixa o clube oficialmente. D'Angelo retorna

A aventura de Roberto Donadoni no comando do Spezia chegou ao fim. A demissão é oficial: “O presidente Charlie Stillitano comunica que, ao término de uma reunião honesta e construtiva com o técnico Roberto Donadoni, na presença do proprietário do clube, Thomas Roberts, chegou-se a uma decisão plenamente compartilhada, tomada de comum acordo entre as partes, para o bem da diretoria e da equipe. — diz o comunicado — Chegou-se, portanto, a uma separação consensual que ressalta a relação de estima mútua que vai muito além dos aspectos esportivos. O clube deseja agradecer ao técnico Donadoni e à sua comissão técnica pela seriedade, profissionalismo e empenho demonstrados desde a sua chegada ao Golfo dos Poetas e deseja a todos eles as melhores felicidades pessoais e profissionais”.



