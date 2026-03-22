A Roma venceu por 1 a 0 contra o Lecce, recuperando imediatamente o sorriso após a eliminação na semana passada da Liga Europa pelas mãos do Bologna; os giallorossi alcançaram a Juventus na quinta colocação na disputa a três pela classificação para a próxima Liga dos Campeões, com o Como três pontos à frente de ambas as equipes. O gol decisivo no Olimpico foi marcado pelo atacante francês Robinio Vaz, nascido em 2007, que chegou em janeiro por 30 milhões do Marselha como alternativa a Malen — no elenco também estão Dovbyk e Ferguson — e marcou seu primeiro gol com a camisa giallorossa.
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Sorrentino: "Conheço o Gasperini; percebi que houve um sinal de ruptura com a Roma"
"HÁ ALGO DE ERRADO"
Nos estúdios da RAI do programa *La Domenica Sportiva*, Stefano Sorrentino comentou assim sobre a situação atual da Roma e a decisão de Gasperini de não comparecer à coletiva pós-jogo, oficialmente devido a uma perda de voz: “Eu conheço o técnico e diria que isso é um primeiro sinal de que algo não está bem. Não estou dizendo que seja uma ruptura definitiva, mas ele também não gostou das muitas críticas recebidas após a eliminação da Liga Europa; acho que o clube precisa corrigir alguma coisa. No passado, já aconteceu de, mesmo após algumas derrotas, ele falar com os jornalistas sorrindo e num clima descontraído; hoje ele venceu, mas não compareceu...”.
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