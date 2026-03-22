Sorrentino: "Conheço o Gasperini; percebi que houve um sinal de ruptura com a Roma"

Nos estúdios da RAI do programa *La Domenica Sportiva*, Stefano Sorrentino comentou assim sobre a situação atual da Roma e a decisão de Gasperini de não comparecer à coletiva pós-jogo, oficialmente devido a uma perda de voz: “Eu conheço o técnico e diria que isso é um primeiro sinal de que algo não está bem. Não estou dizendo que seja uma ruptura definitiva, mas ele também não gostou das muitas críticas recebidas após a eliminação da Liga Europa; acho que o clube precisa corrigir alguma coisa. No passado, já aconteceu de, mesmo após algumas derrotas, ele falar com os jornalistas sorrindo e num clima descontraído; hoje ele venceu, mas não compareceu...”.



