Slot: O grande mérito pelo desempenho do Liverpool é de Salah... e isso é realmente o que ele merece

O técnico holandês Arne Slot, treinador do Liverpool, elogiou o desempenho do astro egípcio Mohamed Salah durante sua trajetória excepcional com os Reds, após o jogador anunciar sua saída do time ao final da temporada atual.

“Mo Salah” anunciou oficialmente sua saída dos Reds ao final da temporada 2025-2026, encerrando assim uma trajetória excepcional de nove anos no Anfield.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo emocionante publicado por Salah em suas contas oficiais nas redes sociais, em simultâneo a um comunicado oficial do clube confirmando que foi alcançado um acordo que permite ao atacante egípcio deixar o time como jogador livre neste verão, apesar de seu contrato se estender até o verão de 2027.

Salah (33 anos) descreveu esta temporada como a primeira parte da despedida, expressando sua profunda gratidão ao clube, à cidade e aos torcedores, que se tornaram parte essencial de sua vida.

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