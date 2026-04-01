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Slot: O grande mérito pelo desempenho do Liverpool é de Salah... e isso é realmente o que ele merece

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O técnico holandês elogia o “Faraó” egípcio e o descreve como uma lenda

O técnico holandês Arne Slot, treinador do Liverpool, elogiou o desempenho do astro egípcio Mohamed Salah durante sua trajetória excepcional com os Reds, após o jogador anunciar sua saída do time ao final da temporada atual.

“Mo Salah” anunciou oficialmente sua saída dos Reds ao final da temporada 2025-2026, encerrando assim uma trajetória excepcional de nove anos no Anfield.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo emocionante publicado por Salah em suas contas oficiais nas redes sociais, em simultâneo a um comunicado oficial do clube confirmando que foi alcançado um acordo que permite ao atacante egípcio deixar o time como jogador livre neste verão, apesar de seu contrato se estender até o verão de 2027.

Salah (33 anos) descreveu esta temporada como a primeira parte da despedida, expressando sua profunda gratidão ao clube, à cidade e aos torcedores, que se tornaram parte essencial de sua vida.

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  • Reações à trajetória de Salah no Liverpool

    Slott, em declarações publicadas no site oficial do Liverpool, comentou sobre o anúncio de Salah de que deixaria o clube no final da temporada: “Eu já sabia disso, então não foi nenhuma novidade para mim, mas acho que foi maravilhoso ouvir e ver as reações dos seus companheiros de equipe, bem como de pessoas de todo o mundo, em relação ao que ele fez por este clube e pelo futebol em geral”.

    Ele continuou: “Acompanhei tudo isso principalmente como torcedor, assistindo aos jogos e vendo-o jogar pelo Liverpool e conquistar todas essas conquistas marcantes para o clube, em confrontos contra times como o Manchester City, assim como em todas as outras partidas também, onde ele quebrou um recorde atrás do outro”.

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  • Profissionalismo e excelente condicionamento físico

    E Slot continuou: “Desde o primeiro dia, fiquei impressionado com o seu profissionalismo, pois, como em qualquer temporada, tudo começa com um teste que mostra o quanto se esforçaram durante o período de descanso. Ele passou em todos os testes e foi o jogador mais em forma entre os que retornaram, e acredito que essa seja a situação ideal que qualquer treinador deseja: que seu craque retorne com a mesma forma física de antes”.

    Ele continuou: “Ele não tinha nada a provar, mas precisava provar muito para si mesmo, porque Salah sempre acredita que precisa provar algo a cada três dias. Essa paixão é inesgotável, e é isso que vejo de especial nele. Existem muitos jogadores excepcionais ao redor do mundo, e ele certamente é um deles nos últimos dez anos; todos falam dele como um dos melhores jogadores de todos os tempos.”

  • O entusiasmo constante e o grande impacto

    Slot acrescentou: “Demonstrar essa paixão a cada três dias, esse profissionalismo, esse compromisso com o clube e com a equipe, sua vontade constante de marcar gols e sua vontade constante de jogar, mesmo quando é substituído três minutos antes do fim da partida e diz: ‘Talvez eu pudesse ter marcado mais um gol!’, é isso que o destaca para mim”.

    E explicou: “Depois de tudo o que ele fez pelo clube, mas desde o momento em que comecei a trabalhar com ele, eu soube, após apenas um dia, e não depois de algumas semanas ou meses, que não foi por acaso que ele teve esse grande impacto no mundo do futebol nos últimos dez anos.”

  • Um legado eterno junto ao público

    Slott falou sobre os próximos desafios difíceis que esperam por Mohamed Salah com o Liverpool, contra o Manchester City na Copa da Inglaterra, além do Paris Saint-Germain nas quartas de final da Liga dos Campeões.

    O técnico dos Reds disse: “Esperamos que ele inscreva seu nome na história do clube nos próximos meses, já que ainda estamos na disputa por um título importante. Salah continuará sendo uma lenda neste clube, pois grande parte do mérito pelo desempenho do time nas últimas temporadas se deve ao que ele contribuiu, marcando e criando gols. Como torcedor, eu o vi jogar e vi o trio de ataque com Mané e Firmino; todos ainda falam sobre isso, e isso é realmente o que ele merece.”

    E acrescentou: “Quando comecei a trabalhar com ele, não sei se essa foi sua melhor temporada em termos de números, mas foi uma temporada excepcional porque ele marcou o maior número de gols e deu o maior número de assistências, e não sei se ele já alcançou essa marca muitas vezes, muito menos qualquer outro jogador da Premier League. Salah certamente partirá como uma das lendas deste clube”.

  • Uma despedida digna de uma lenda

    O técnico do Liverpool comentou: “Salah certamente merece que a torcida lhe dê uma despedida digna. Se eles quiserem repetir isso jogo após jogo, não tenho nada contra, pois o apoio da torcida costuma motivar os jogadores, mas seria ótimo que isso não se limitasse apenas a Salah”.

    Slott concluiu: “É totalmente justo que o foco esteja em Mohamed Salah, pelo que ele faz por este clube, mas estamos jogando por algo especial, e acredito que todos os jogadores precisam do apoio da nossa torcida nos próximos jogos. Salah certamente receberá esse apoio, e sempre senti que todos os nossos jogadores sentiram esse apoio durante as partidas. Precisamos desse apoio porque temos jogos difíceis pela frente.”

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