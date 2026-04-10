O Al Hilal Sudanês exige que a CAF o declare classificado para a semifinal da Liga dos Campeões no lugar do RS Berkane, apesar de ter perdido no placar agregado das partidas de ida e volta das quartas de final por 2 a 1.

O Al Hilal baseia-se na participação do jogador Hamza Moussaoui nos dois confrontos entre as equipes, apesar de estar comprovado que ele consumiu substâncias estimulantes, o que levou o clube a exigir a abertura de uma investigação urgente e abrangente sobre o ocorrido.

O clube sudanês emitiu ontem, quinta-feira, um comunicado contundente, no qual confirmou que os procedimentos da sessão de audiência do Comitê Disciplinar sobre o caso foram marcados por um claro vício jurídico.

O clube disse em seu comunicado: “O Al Hilal expressa sua profunda preocupação e a mais severa condenação pelo que ocorreu durante a sessão de audiência do Comitê Disciplinar, realizada hoje na sede da Confederação Africana de Futebol, no caso relacionado à elegibilidade do jogador Hamza Moussaoui após a confirmação de um resultado positivo no teste antidoping”.

E acrescentou: “O que aconteceu durante esta sessão não pode ser considerado apenas uma infração processual passageira; pelo contrário, representa um colapso grave dos princípios básicos do devido processo legal e levanta profundas dúvidas sobre a independência, credibilidade e legitimidade dos órgãos disciplinares da CAF, bem como sobre a integridade do futebol africano em geral”.

E prosseguiu: “Desde o início, a composição do painel de arbitragem estava eivada de um defeito fundamental. O presidente da sessão, o Sr. Othman Keïn, já havia participado da decisão de suspender a suspensão provisória do jogador em questão — decisão que foi a faísca inicial de uma sequência de acontecimentos que levou a este caso —, o que cria um conflito de interesses claro e inegável. Apesar da nossa objeção imediata, ficou evidente que a outra parte tinha conhecimento prévio da composição do painel e a havia aprovado em uma reunião da qual participou o clube Al Hilal”.

E continuou: “Durante a sessão, ocorreram graves violações processuais, pois um dos membros do painel declarou não ser capaz de entender a língua inglesa, sem que fosse fornecida uma tradução adequada. Também foi rejeitado nosso pedido para reapresentar ou esclarecer nossas alegações, e nossos representantes foram excluídos de forma repentina enquanto as deliberações e a votação ainda estavam em andamento”.

E concluiu: “O mais grave é que, enquanto nossa delegação foi afastada, permitiu-se que o advogado da outra parte permanecesse na sessão; e os representantes do clube foram repetidamente interrompidos e impedidos de apresentar seu caso de maneira justa”.