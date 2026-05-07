Sete jogos sem vencer, lanterna na Sul-Americana e campanha fraca no Brasileirão: Cuca ainda pode engrenar no Santos?

O Santos vive um dos momentos mais delicados da temporada. Sem vencer há sete partidas, o time comandado por Cuca vê a pressão crescer em meio à campanha irregular no Campeonato Brasileiro, à situação dramática na Copa Sul-Americana e à necessidade urgente de transformar desempenho em resultados.

O último triunfo santista aconteceu no dia 11 de abril, diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão. Desde então, o Peixe acumulou seis empates e uma derrota entre jogos da Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana, entrando em um ciclo que voltou a acender o alerta na Vila Belmiro.

Apesar da melhora coletiva nas últimas semanas, o Santos segue próximo da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e ocupa a lanterna do Grupo D da Sul-Americana. Na Copa do Brasil, ainda precisará vencer o Coritiba fora de casa para evitar uma eliminação precoce.

O cenário atual lembra o pior momento da equipe no início da temporada, ainda sob comando de Juan Pablo Vojvoda. Entre janeiro e fevereiro, o Santos também ficou sete jogos sem vencer, acumulando quatro empates e três derrotas, sequência que mergulhou o clube na zona de rebaixamento e ameaçou até uma queda precoce no Campeonato Paulista.

Naquele período, a reação veio apenas após vitória sobre o Noroeste, por 2 a 1, em Bauru. Agora, porém, a sensação é de que o Santos voltou a esbarrar nos mesmos problemas: cria oportunidades, controla jogos em alguns momentos, mas segue incapaz de transformar superioridade em vitórias