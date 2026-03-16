Udinese Calcio v US Salernitana - Serie A TIMGetty Images Sport

Série C, oficial: Liverani demitido da Ternana; Fazio assume o comando da equipe

Ele é afastado do banco do time da Úmbria após a derrota em Pesaro e antes do confronto contra a Samb.

Fabio Liverani não é mais o técnico da Ternana. O clube da Úmbria demitiu o treinador após a derrota por 1 a 0 fora de casa contra o Vis Pesaro, com gols de Di Paola aos 4 minutos e a expulsão de Dubickas aos 29, deixando a equipe com 10 jogadores. O comando da equipe ficou, por enquanto, a cargo de Pasquale Fazio, técnico da equipe sub-17.

A Ternana está em décimo lugar na classificação, na zona de playoff, com 42 pontos em 30 rodadas do campeonato, assim como Gubbio e Vis Pesaro.

Na próxima rodada do grupo B, na noite de sexta-feira, a Ternana joga em casa contra a Sambenedettese.

  • O COMUNICADO OFICIAL

    O Ternana Calcio informa que dispensou Fabio Liverani do cargo de técnico da equipe principal.

    O clube deseja agradecer ao técnico e à sua comissão técnica, composta por Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli e Federico Fabellini, pelo trabalho realizado com empenho e profissionalismo ao longo da temporada, desejando-lhes as melhores sorte na carreira.

    A direção técnica da equipe principal fica temporariamente a cargo de Pasquale Fazio, atual técnico da Ternana Sub-17, que comandará a equipe a partir do treino de hoje.

