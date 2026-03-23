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Série B, Donadoni pode ser demitido do Spezia: D'Angelo pronto para voltar

Mais uma mudança de treinador se aproxima para o clube da Ligúria.

Roberto Donadoni corre o risco de ser demitido do Spezia.


Após a derrota por 3 a 1 na tarde de sábado, em campo adversário contra a Juve Stabia, o clube da Ligúria está inclinado a trocar de técnico.

A equipe está na zona de rebaixamento, na terceira posição da parte de baixo da tabela, com 30 pontos (assim como a Reggiana, penúltima colocada), conquistados em 32 rodadas do campeonato da Série B, faltando seis rodadas para o fim da temporada regular.

A zona de play-out está apenas um ponto acima, enquanto a zona de segurança está a 4 pontos de distância.


  • D'ANGELO PRONTO PARA VOLTAR

    Após cinco anos sem treinar, Donadoni assumiu o comando do Spezia no último dia 4 de novembro (quando a equipe estava em último lugar na tabela, com 7 pontos em 11 rodadas, assim como a Sampdoria), substituindo Luca D'Angelo, que havia sido demitido, e agora está pronto para ser chamado de volta à frente da equipe.


    A decisão será tomada ainda hoje pela diretoria. O proprietário do clube da Ligúria é Charlie Stillitano, que, quando era dirigente, levou Donadoni para jogar no Metrostars em 1996.


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