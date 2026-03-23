Série B, Donadoni pode ser demitido do Spezia: D'Angelo pronto para voltar

Roberto Donadoni corre o risco de ser demitido do Spezia.





Após a derrota por 3 a 1 na tarde de sábado, em campo adversário contra a Juve Stabia, o clube da Ligúria está inclinado a trocar de técnico.

A equipe está na zona de rebaixamento, na terceira posição da parte de baixo da tabela, com 30 pontos (assim como a Reggiana, penúltima colocada), conquistados em 32 rodadas do campeonato da Série B, faltando seis rodadas para o fim da temporada regular.

A zona de play-out está apenas um ponto acima, enquanto a zona de segurança está a 4 pontos de distância.



