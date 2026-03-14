Série A: todas as prováveis escalações da 29ª rodada do campeonato

A Série A volta aos campos para a 29ª rodada do campeonato: quem joga e quem não joga.

A Série A volta aos campos para a 29ª rodada da temporada 2025/26. A rodada começa já na sexta-feira, 13 de março, e termina na segunda-feira, 16.

A rodada começa com Torino x Parma (4 a 1) na noite de sexta-feira. No sábado, é a vez de Inter x Atalanta às 15h, Napolix Lecce às 18h e Udinesex Juventus às 20h45. O domingo começa com Verona x Genoa, segue com Pisa x Cagliari e Sassuolo x Bologna às 15h, com Como x Roma às 18h e termina com Lazio x Milan. O jogo adiado para segunda-feira é Cremonese x Fiorentina.

  • TORINO x PARMA 4 x 1

    Sexta-feira, 13 de março, às 20h45

    Gols: 3' do 1º tempo Simeone, 20' do 1º tempo Pellegrino, 10' do 2º tempo Ilkhan, Keita (contra), 46' do 2º tempo Zapata

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (a partir dos 48' do segundo tempo, Marianucci); Pedersen, Ilkhan (a partir dos 30' do segundo tempo Prati), Gineitis, Obrador; Vlasic (a partir dos 48' do segundo tempo Anjorin); Adams (a partir dos 17' do segundo tempo Zapata), Simeone (a partir dos 30' do segundo tempo Kulenovic). Técnico: D'Aversa.

    PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo (a partir dos 18' do segundo tempo Valenti), Circati; Cremaschi (a partir dos 11' do 1º tempo, Britschgi) (a partir dos 33' do 2º tempo, Ondrejka), Ordonez (a partir dos 18' do 2º tempo, Oristanio), Keita (a partir dos 18' do 2º tempo, Estevez), Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Técnico: Cuesta.

    Árbitro: Maresca

    Cartões amarelos: 14' do segundo tempo Ordonez, 14' do segundo tempo Del Prato, 32' do segundo tempo Strefezza, 40' do segundo tempo Kulenovic.

  • INTER X ATALANTA

    Sábado, 14 de março, às 15h

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. Técnico: Chivu.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Técnico: Palladino.

  • NÁPOLES-LECCE

    Sábado, 14 de março, às 18h

    NÁPOLES (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Técnico: Conte.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Técnico: Di Francesco.

  • UDINESE x JUVENTUS

    Sábado, 14 de março, às 20h45

    UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo; Davis. Técnico: Runjaic.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Boga; Yildiz. Técnico: Spalletti.

  • VERONA-GÊNOVA

    Domingo, 15 de março, às 12h30

    VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. Técnico: Sammarco.

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Colombo, Vitinha. Técnico: De Rossi.

  • Pisa x Cagliari

    Domingo, 15 de março, às 15h

    PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Aebischer, Marin, Loyola, Angori; Moreo, Durosinmi. Técnico: Hiljemark.

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Folorunsho. Técnico: Pisacane.

  • SASSUOLO x BOLOGNA

    Domingo, 15 de março, às 15h

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Técnico: Grosso.

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Lykogiannis; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Técnico: Italiano.

  • COMO–ROMA

    Domingo, 15 de março, às 18h

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Técnico: Fabregas.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen. Técnico: Gasperini.

  • Lazio x Milan

    Domingo, 15 de março, às 20h45

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Técnico: Sarri.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Leão, Pulisic. Técnico: Allegri.

  • CREMONESE x FIORENTINA

    Segunda-feira, 16 de março, às 20h45

    CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Folino, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Okereke; Djuric, Bonazzoli. Técnico: Nicola.

    FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Técnico: Vanoli.

