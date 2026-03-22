Série A, Atalanta x Verona AO VIVO

30ª rodada da Série A

Atalanta x Verona

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Voltar a vencer no campeonato após três partidas, dois empates e uma derrota, e após a retumbante eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique: o Atalanta de Raffaele Palladino entra em campo às 15h na New Balance Arena de Bergamo, para reconquistar os três pontos e manter viva a esperança de alcançar os quatro primeiros lugares, ficando a -7 do Como, no confronto válido pela 30ª rodada da Série A, contra o Verona de Paolo Sammarco, já desesperado, penúltimo e a -9 da zona de segurança. No jogo de ida, os scaligeri venceram por 3 a 1.











