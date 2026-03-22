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Série A, Atalanta x Verona AO VIVO

Acompanhe conosco AO VIVO a 30ª rodada da Série A.

30ª rodada da Série A

Atalanta x Verona

Gols:


Voltar a vencer no campeonato após três partidas, dois empates e uma derrota, e após a retumbante eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique: o Atalanta de Raffaele Palladino entra em campo às 15h na New Balance Arena de Bergamo, para reconquistar os três pontos e manter viva a esperança de alcançar os quatro primeiros lugares, ficando a -7 do Como, no confronto válido pela 30ª rodada da Série A, contra o Verona de Paolo Sammarco, já desesperado, penúltimo e a -9 da zona de segurança. No jogo de ida, os scaligeri venceram por 3 a 1.


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  • OS GOLS E OS MOMENTOS DESTAQUE:

    18' – Que chance para Ederson! Zappacosta avança pela direita, cruza para o meio e o brasileiro é antecipado no último instante por Akpa Apro, que faz uma defesa milagrosa no remate à porta vazia.

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  • O RESUMO DO JOGO:

    Atalanta x Verona

    Gols:


    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Técnico: Palladino


    VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. Técnico: Sammarco


    Cartões amarelos:

    Expulsos:

    Árbitro: Ayroldi

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