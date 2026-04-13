Será que a maldição vai ser quebrada? Um teste inusitado para Fleck contra o Atlético de Madrid

Não há dúvida de que o time do Barcelona, comandado por Hans Flick, sabe como dar a volta no placar depois de estar perdendo em partidas importantes.

Desde a chegada do técnico alemão ao Barcelona, a capacidade de virar o placar tornou-se uma das principais características do time catalão.

E tornou-se quase habitual que o Blaugrana termine a partida com uma vitória, mesmo que esteja perdendo no início.

E isso já aconteceu 10 vezes nesta temporada, segundo o site oficial do Barcelona, sendo a última delas na La Liga, no Estádio Metropolitano. No entanto, o time enfrenta agora um desafio incomum.

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