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Será que a maldição vai ser quebrada? Um teste inusitado para Fleck contra o Atlético de Madrid

Barcelona
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
H. Flick
Espanha
Alemanha

O que falta ao técnico alemão no Barcelona?

Não há dúvida de que o time do Barcelona, comandado por Hans Flick, sabe como dar a volta no placar depois de estar perdendo em partidas importantes. 

Desde a chegada do técnico alemão ao Barcelona, a capacidade de virar o placar tornou-se uma das principais características do time catalão. 

E tornou-se quase habitual que o Blaugrana termine a partida com uma vitória, mesmo que esteja perdendo no início.

E isso já aconteceu 10 vezes nesta temporada, segundo o site oficial do Barcelona, sendo a última delas na La Liga, no Estádio Metropolitano. No entanto, o time enfrenta agora um desafio incomum.

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  • A única remontada que Flick não conseguiu com o Barcelona

    O único tipo de remontada que o Barcelona ainda não conseguiu sob o comando de Flick é reverter o resultado de uma eliminatória após perder a partida de ida. 

    No entanto, a oportunidade surge amanhã, terça-feira, fora de casa, contra o Atlético de Madrid, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, no estádio “Riyadh Air – Wanda Metropolitano”.

    Depois da derrota do Barça por 2 a 0 no Estádio Camp Nou, o time catalão enfrenta um grande desafio, mas também tem a chance de mostrar sua força e capacidade de resistir às adversidades.

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  • O que aconteceu nas semifinais da Copa do Rei?

    Desde a chegada de Flick, o Barcelona disputou partidas eliminatórias no formato de ida e volta, incluindo este confronto, tanto na Liga dos Campeões quanto na Copa do Rei. 

    A única partida de ida que perdeu nessas disputas foi contra o Atlético de Madrid nas semifinais da Copa do Rei desta temporada. 

    No entanto, após a derrota por 4 a 0 na ida, o time catalão esteve perto de realizar uma remontada histórica, mas faltou apenas um gol para empatar o placar (3 a 0).

    Além disso, o Barcelona empatou nesta temporada com o Newcastle na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, antes de garantir a classificação na partida de volta.

  • Uma amostra mais ampla destaca a força do Barcelona

    Voltando à temporada passada: o Barcelona venceu fora de casa o Benfica na partida de ida das oitavas de final, conquistou uma vitória expressiva sobre o Borussia Dortmund nas quartas de final e empatou em 3 a 3 com a Inter de Milão nas semifinais.

    Na Copa do Rei da última temporada, também contra a equipe de Simeone, a partida de ida terminou em um emocionante empate por 4 a 4. 

    E o gol de Ferran Torres no Estádio Metropolitano garantiu ao Barcelona a classificação para a final por uma diferença mínima. 

    Desta vez, porém, o time catalão precisará de pelo menos mais um gol para garantir a classificação, o que não é improvável, já que os jogos entre Barcelona e Atlético têm nos acostumado recentemente a muitos gols, apesar das precauções defensivas dos Rojiblancos, que às vezes parecem exageradas.

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