Semifinal do Mundial de Clubes 2025: classificados, quando é, confrontos, onde assistir ao vivo, premiação e mais do mata-mata

Com vitória do Fluminense sobre o Al Hilal, primeiro semifinalista é conhecido enquanto duelos das quartas seguem nos Estados Unidos

A fase semifinal do Mundial de Clubes 2025 começa a se desenhar nos Estados Unidos. Com o Fuminense já garantido entre os quatro melhores do torneio, as demais vagas seguem em disputa nas quartas de final, realizadas entre esta sexta (4) e sábado (5), em cidades como Filadélfia, Orlando, Atlanta e Nova Jersey.

Em sua nova versão com 32 clubes, o Mundial entra na reta decisiva com confrontos de peso entre campeões continentais e times estrelados. As semifinais serão disputadas nos dias 8 e 9 de julho, antecedendo a grande final marcada para o dia 13, no MetLife Stadium, palco também da decisão da Copa do Mundo de 2026.

A seguir, confira as informações completas sobre a próxima fase: quem já está garantido, como será a definição dos confrontos, onde assistir aos jogos e quais são os valores pagos pela Fifa nesta etapa da competição.