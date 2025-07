Final do Mundial de Clubes 2025: quando é, onde assistir, local, premiação e mais informações sobre a decisão

Chelsea é o primerio finalista após vencer o Fluminense nas semifinais; PSG e Real Madrid ainda disputam vaga na decisão, em Nova Jersey

A decisão do Mundial de Clubes 2025 já tem um lado definido: o Chelsea venceu o Fluminense na semifinal e está garantido na grande final do torneio, marcada para o dia 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O palco, que também receberá a final da Copa do Mundo de 2026, será o cenário do confronto que encerra a primeira edição do Mundial com 32 clubes.

Do outro lado da chave, Paris Saint-Germain e Real Madrid ainda disputam a segunda vaga na final. O duelo ocorre nesta quarta-feira (9), também em Nova Jersey, em jogos de peso que colocam em campo campeões continentais e astros do futebol mundial.

Além do prestígio esportivo, a premiação é um atrativo à parte. O vice-campeão receberá 30 milhões de dólares (cerca de R$ 164,1 milhões), enquanto o campeão do torneio embolsará 40 milhões de dólares (aproximadamente R$ 218,8 milhões). A seguir, confira todos os detalhes sobre a decisão: onde assistir ao vivo e o que está em jogo para os dois finalistas.