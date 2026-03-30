Sem novas ofertas, o Milan desiste definitivamente da contratação de André

Por sua vez, o Corinthians havia se dado um tempo para avaliar a oferta, contando com o interesse de outros clubes, como o Benfica e o Atlético de Madrid: o Milan, que havia acordado a compra em três parcelas, decidiu então abandonar as negociações, para não participar de um leilão, depois que o presidente do clube brasileiro, Osmar Stabile, não deu o aval definitivo, apesar de o departamento jurídico do Corinthians já ter apresentado documentos que atestavam um acordo preliminar. Nada de Rossonero, portanto, para André: o brasileiro não chegará a Milão.