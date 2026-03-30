O Milan não volta à carga e desiste definitivamente da contratação de André: conforme noticiado pelo MilanNews.it, o clube rossonero decidiu retirar-se da disputa pelo meio-campista de 19 anos do Corinthians, que parecia estar prestes a vestir a camisa do Diavolo, devido à interferência do presidente do clube brasileiro, que decidiu bloquear a negociação e alterar as condições de compra, fazendo com que o negócio fosse por água abaixo.
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Sem novas ofertas, o Milan desiste definitivamente da contratação de André
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Durante a tarde, a ESPN Brasil havia mencionado uma nova oferta ao Timao para garantir a contratação de André, com uma proposta de 22 milhões de euros, composta por uma parte fixa de 18 milhões e mais 4 milhões vinculados a bônus, baseados em metas esportivas, para adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador, com o meio-campista de 19 anos tendo se mostrado aberto à possibilidade de ceder 30% de seu cartão, a fim de facilitar o fechamento do negócio.
SEM LEILÕES
Por sua vez, o Corinthians havia se dado um tempo para avaliar a oferta, contando com o interesse de outros clubes, como o Benfica e o Atlético de Madrid: o Milan, que havia acordado a compra em três parcelas, decidiu então abandonar as negociações, para não participar de um leilão, depois que o presidente do clube brasileiro, Osmar Stabile, não deu o aval definitivo, apesar de o departamento jurídico do Corinthians já ter apresentado documentos que atestavam um acordo preliminar. Nada de Rossonero, portanto, para André: o brasileiro não chegará a Milão.