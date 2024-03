Seis Gabigol’s? A diferença abissal de dinheiro entre Flamengo e Nova Iguaçu

Também dentro do aspecto financeiro, a diferença entre os finalistas do Campeonato Carioca é quase infinita

Flamengo e Nova Iguaçu fazem a grande final do Campeonato Carioca de 2024. Pela primeira vez desde 2006, quando o Madureira chegou à decisão, o título estadual do Rio de Janeiro tem um intruso fora do grupo dos quatro gigantes.

E o favoritismo rubro-negro não é apenas balizado pela tradição e número de torcedores. Cada vez mais, o dinheiro mostra sua importância para garantir bons resultados esportivos no futebol. E a diferença monetária dos rubro-negros para os iguaçuanos é abissal.