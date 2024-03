São Paulo se perdeu após saída de Dorival Júnior ou críticas a Thiago Carpini são exageradas?

Atual comandante do Tricolor chegou a ter sua saída especulada após drama na última rodada do Campeonato Paulista

Apertem os cintos, o piloto sumiu. O que acontece quando um avião perde o seu comandante? A responsabilidade de prosseguir o caminho em segurança recai nos colos do copiloto, evidentemente. O alerta é ligado, inicia-se apenas internamente um protocolo de emergência, mas a chance de o voo pousar em segurança é grande na enorme maioria das vezes. No futebol dos grandes clubes não funciona assim, evidentemente.

Dorival Júnior foi, em sua segunda passagem pelo São Paulo, o melhor comandante que o Tricolor teve desde Muricy Ramalho. E ganhou este status porque conquistou o título mais valorizado pelos são-paulinos desde o Tri-brasileiro em 2006-2007-2008. Ney Franco foi campeão da Sul-Americana em 2012, Crespo ajudou a tirar o clube do jejum de títulos com o estadual de 2021. Mas Dorival revitalizou uma equipe toda irregular e terminou a temporada de 2023 levantando a Copa do Brasil.

Começou 2024 e a expectativa era de prosseguimento do trabalho... mas Dorival deixou o São Paulo. Não tinha como negar o chamado da seleção brasileira. De forma inesperada, o Tricolor se viu sem o seu melhor treinador dos últimos tempos. O que fazer? Como estabilizar o voo em turbulência? A escolha são-paulina foi pelo jovem Thiago Carpini, que vinha de um ano de muito sucesso dentro do que se esperava de Água Santa e Juventude. Em três meses de trabalho, o novo técnico já foi da euforia à pressão para ser demitido – um puro suco de futebol brasileiro.