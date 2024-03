São Paulo mantém respaldo a Thiago Carpini e descarta demissão, mesmo em eventual queda no Paulista

Diretoria não pretende ceder à pressão por saída do treinador e deseja mantê-lo mesmo em caso de eliminação no Estadual

O São Paulo descarta qualquer possibilidade de saída do técnico Thiago Carpini, mesmo se houver uma eliminação para o Novorizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista, como soube a GOAL. O treinador segue respaldado pela diretoria, sobretudo pelo coordenador de futebol Muricy Ramalho, e será mantido no cargo, independentemente do resultado no mata-mata do Estadual.

O Tricolor entra em campo para enfrentar a equipe do interior paulista no próximo domingo (17), às 18h (de Brasília), no Morumbis. O time da capital precisa de um triunfo para avançar — um empate leva a partida para os pênaltis.

Thiago Carpini recebeu críticas em meio à queda de desempenho do São Paulo no Paulistão. Depois de um início animador no clube — foi campeão da Supercopa do Brasil e ficou invicto por cinco jogos no Paulistão —, ele passou a ter o rendimento contestado. As reclamações, no entanto, não mudam a postura da diretoria, que quer mantê-lo até o fim do contrato, em dezembro de 2024.

