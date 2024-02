Os times e títulos de Thiago Carpini como técnico

Comandante do São Paulo, Carpini foi eleito o Melhor Treinador do Paulistão de 2023 pelo Água Santa

Reconhecido por muitos como o melhor nome da nova geração de treinadores brasileiros, Thiago Carpini despontou no cenário esportivo durante o Campeonato Paulista de 2023, conduzindo o Água Santa ao vice-campeonato paulista. Antes desse feito, o treinador já havia demonstrado sua habilidade ao comandar equipes do interior paulista.

Além do notável desempenho no Paulistão, Carpini assumiu o comando do Juventude quando a equipe ocupava as últimas posições no Campeonato Brasileiro da Série B e, de forma surpreendente, levou o time à elite nacional com apenas quatro derrotas sofridas.

Em 2024, Carpini assumiu o comando do São Paulo após a saída de Dorival Júnior para integrar a seleção brasileira. Sua trajetória até o momento reflete não apenas sua capacidade tática e estratégica, mas também sua habilidade em transformar desafios em oportunidades de sucesso. Abaixo, a GOAL destaca todos os times da carreira de Carpini.

