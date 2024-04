Todos os técnicos do São Paulo neste século

Desde Vadão até a passagem de Thiago Carpini no comando do Tricolor, relembre quem passou pelo Morumbi

O fato de o São Paulo ser um dos gigantes do futebol brasileiro que menos trocou treinadores neste século XXI, ou seja, a partir de 2001, não significa que a vida dos comandantes são-paulinos seja fácil. O contexto do esporte jogado em nosso país não alivia para ninguém.

O debate sobre permanência ou demissão de treinadores no futebol brasileiro é extenso. Quando é a hora certa de se demitir um técnico? E quando o técnico sai por vontade própria? É um tema difícil, mas não há dúvidas de que há um exagero cultural no número de trocas feitas no Brasil.

Listar todos os técnicos da história do São Paulo é uma tarefa que valeria um livro à parte – imagine só como seria um capítulo sobre a brilhante passagem de Telê Santana? É mais fácil relembrar todos os comandantes do Tricolor de 2001 até o presente momento. E a GOAL lista, abaixo, como foi o trabalho de cada um deles (sem considerar os interinos).

