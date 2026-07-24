O Santos deve ter um importante reforço para enfrentar a Chapecoense pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após participar normalmente do último treino antes da partida, realizado nesta sexta-feira (24), Neymar trabalhou entre os titulares e tem grandes chances de iniciar o confronto deste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.
Santos ganha reforço de Neymar para duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão
O retorno
O camisa 10 voltou a treinar sem restrições no CT Rei Pelé depois de cumprir um cronograma especial de recondicionamento físico. O planejamento foi adotado após o jogador receber alguns dias de descanso em razão da disputa da Copa do Mundo.
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As opções do técnico Cuca
Além de Neymar, o técnico Cuca também contou com os retornos do lateral direito Igor Vinicius, do volante Willian Arão e do atacante Gabigol. O trio, que desfalcou a equipe na vitória sobre a Universidad Central-VEN por questões físicas, participou normalmente da atividade e deve ficar à disposição.
A tendência é que o Santos entre em campo com Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Gabigol.
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