O Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (26), no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado positivo, uma situação envolvendo Santi Rodríguez chamou atenção nos minutos finais da partida.
Santi Rodríguez reclama ao ser chamado no fim e gera desconforto no Botafogo
Insatisfeito com a minutagem
O uruguaio realizava trabalho de aquecimento quando foi chamado pelo auxiliar técnico Luís Filipe Fernandes para entrar em campo no lugar de Álvaro Montoro. Inicialmente, Santi demonstrou insatisfação e relutou em atender ao chamado.
Após ser novamente convocado pelo auxiliar e receber um incentivo de Marçal, o meia caminhou até a beira do gramado. Antes de entrar, questionou a decisão da comissão técnica.
"Vai me colocar faltando dez minutos?", disse o uruguaio.
Santi entrou aos 37 minutos do segundo tempo na vaga de Montoro.
O que disse o treinador?
Após a partida, o técnico Franclim Carvalho afirmou que ainda não tinha conhecimento do episódio e garantiu que conversaria com os envolvidos antes de comentar o caso.
"Não sabia. É uma novidade. Não falei com Santi, Luis, ninguém. Irei falar com eles para saber o que passou. É uma novidade. Depois posso responder isso claramente", declarou o treinador.
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