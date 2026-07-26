Santi Rodríguez reclama ao ser chamado no fim e gera desconforto no Botafogo

O uruguaio realizava trabalho de aquecimento quando foi chamado pelo auxiliar técnico Luís Filipe Fernandes para entrar em campo no lugar de Álvaro Montoro. Inicialmente, Santi demonstrou insatisfação e relutou em atender ao chamado.

Após ser novamente convocado pelo auxiliar e receber um incentivo de Marçal, o meia caminhou até a beira do gramado. Antes de entrar, questionou a decisão da comissão técnica.

"Vai me colocar faltando dez minutos?", disse o uruguaio.

Santi entrou aos 37 minutos do segundo tempo na vaga de Montoro.