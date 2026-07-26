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Botafogo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Santi Rodríguez reclama ao ser chamado no fim e gera desconforto no Botafogo

Cruzeiro x Botafogo
Cruzeiro
Botafogo
Brasileirão
S. Rodriguez

Meia questionou a comissão técnica antes de entrar em campo na vitória alvinegra sobre o Cruzeiro, pelo Brasileirão

O Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (26), no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado positivo, uma situação envolvendo Santi Rodríguez chamou atenção nos minutos finais da partida.

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  • Insatisfeito com a minutagem

    O uruguaio realizava trabalho de aquecimento quando foi chamado pelo auxiliar técnico Luís Filipe Fernandes para entrar em campo no lugar de Álvaro Montoro. Inicialmente, Santi demonstrou insatisfação e relutou em atender ao chamado.

    Após ser novamente convocado pelo auxiliar e receber um incentivo de Marçal, o meia caminhou até a beira do gramado. Antes de entrar, questionou a decisão da comissão técnica.

    "Vai me colocar faltando dez minutos?", disse o uruguaio.

    Santi entrou aos 37 minutos do segundo tempo na vaga de Montoro.

    • Publicidade

  • O que disse o treinador?

    Após a partida, o técnico Franclim Carvalho afirmou que ainda não tinha conhecimento do episódio e garantiu que conversaria com os envolvidos antes de comentar o caso.

    "Não sabia. É uma novidade. Não falei com Santi, Luis, ninguém. Irei falar com eles para saber o que passou. É uma novidade. Depois posso responder isso claramente", declarou o treinador.

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