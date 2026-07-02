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Santi Cazorla, lenda do Arsenal e da Espanha, anuncia a aposentadoria
Cazorla encerra sua carreira
Cazorla se aposentou oficialmente do futebol profissional. O ex-meio-campista do Arsenal confirmou a decisão em uma mensagem emocionante nas redes sociais, descrevendo-a como a escolha mais difícil de sua carreira. Aos 41 anos, ele encerrou sua carreira como jogador no Real Oviedo, clube da infância onde sua trajetória no futebol começou. Sua última conquista foi ajudar o time asturiano a garantir o retorno à La Liga, proporcionando um final digno para sua carreira.
Cazorla relembra uma despedida emocionante
Cazorla anunciou sua aposentadoria por meio de uma mensagem pessoal, agradecendo a todos que o apoiaram ao longo de sua carreira. Sua decisão gerou homenagens que celebraram tanto suas conquistas quanto sua resiliência após superar graves lesões.
“Achamos que a vida gira em círculos até percebermos que algumas histórias nunca terminam de verdade. Elas apenas nos levam de volta ao começo. Como um 8”, disse Cazorla. “Minha história não começou em um grande estádio nem sob holofotes. Começou em Fonciello, em um campo comum, com uma bola e um menino que só queria jogar futebol. A partir daí, pouco a pouco, encontrei meu caminho e vivi tantos momentos lindos.”
“Também passei por momentos que nunca imaginei, mas nunca parei de tentar. No fim, voltei. Não para encerrar um capítulo, mas para revivê-lo. Para lembrar por que comecei.”
Uma carreira construída com base na qualidade e na resiliência
Cazorla teve passagens de sucesso pelo Villarreal, Málaga e Arsenal, onde conquistou duas Copas da Inglaterra e se tornou um dos favoritos da torcida no Emirates Stadium. No cenário internacional, disputou 81 partidas pela seleção e fez parte das equipes da Espanha campeãs do Campeonato Europeu em 2008 e 2012. Sua carreira também foi marcada pela resiliência. Cazorla lutou contra uma grave lesão no tendão de Aquiles, que exigiu dez cirurgias e enxertos de pele antes de retornar ao futebol profissional, prolongando sua carreira até bem depois dos 40 anos, apesar dos temores de que ela pudesse terminar prematuramente.
Ele acrescentou: “E agora, quando tudo se desvanece, quando as chuteiras são penduradas e o barulho se transforma em silêncio, tudo faz sentido. Porque o final não foi em outro lugar. Foi em casa, no mesmo lugar onde a magia começou. Algumas histórias nunca acabam de verdade. Elas ficam com você para sempre. Como um 8 (número da camisa). Como o infinito.”
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Um legado duradouro
Cazorla encerra sua carreira de jogador após retornar ao Real Oviedo, clube onde sua trajetória no futebol começou, antes que dificuldades financeiras o obrigassem a se afastar ainda jovem. Encerrar a carreira nesse clube fechou o ciclo de sua história e realizou uma ambição de longa data.