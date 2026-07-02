Santi Cazorla, lenda do Arsenal e da Espanha, anuncia a aposentadoria

Cazorla anunciou sua aposentadoria por meio de uma mensagem pessoal, agradecendo a todos que o apoiaram ao longo de sua carreira. Sua decisão gerou homenagens que celebraram tanto suas conquistas quanto sua resiliência após superar graves lesões.

“Achamos que a vida gira em círculos até percebermos que algumas histórias nunca terminam de verdade. Elas apenas nos levam de volta ao começo. Como um 8”, disse Cazorla. “Minha história não começou em um grande estádio nem sob holofotes. Começou em Fonciello, em um campo comum, com uma bola e um menino que só queria jogar futebol. A partir daí, pouco a pouco, encontrei meu caminho e vivi tantos momentos lindos.”

“Também passei por momentos que nunca imaginei, mas nunca parei de tentar. No fim, voltei. Não para encerrar um capítulo, mas para revivê-lo. Para lembrar por que comecei.”







