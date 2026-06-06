O atacante de 19 anos teria recusado, na semana passada, uma proposta do FC Brentford, após o clube da primeira divisão inglesa ter chegado a um acordo com o Colônia para uma transferência neste verão. Segundo uma reportagem do Express, a recusa de El Malas causou “espanto” entre os dirigentes do FC.
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Said El Mala teria causado "espanto" no 1. FC Köln
Se El Malas fosse vendido, o Colônia teria recebido uma quantia de 50 milhões de euros (45 milhões de euros de base, mais cinco milhões em bônus facilmente alcançáveis). O clube da cidade da catedral nunca havia recebido tanto por um jogador; além disso, teria sido negociada uma participação de 15% em caso de revenda. O diretor esportivo Thomas Kessler aceitou a oferta, segundo relatos coincidentes da mídia.
El Mala deveria assinar com o Brentford um contrato válido até 2030 e ganhar quatro milhões de euros por ano. O prazo terminava na sexta-feira, mas a equipe do jogador, liderada pela negociadora e mãe Sabrina El Mala, já havia cancelado a transferência antes disso. A Sky especula que El Mala esteja esperando por uma oferta de um clube maior. Dizem que seu futuro está agora novamente “completamente em aberto”. Há rumores de que uma transferência para o rival da Bundesliga, o BVB, seja novamente uma possibilidade.
Tanto para o Effzeh quanto para o Brentford, a negociação envolvendo El Mala teria sido uma transferência recorde. El Mala teria, por um lado, substituído Anthony Modeste como a venda mais cara da história do clube (em 2018, por 29 milhões de euros para o TJ Quanjian) e, por outro, Dango Ouattara como a contratação mais cara da história do Brentford (por 42,8 milhões do AFC Bournemouth).
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Said El Mala tem contrato com o 1. FC Köln até 2030
O fato de El Mala ter desistido do acordo complica os planos do Colônia para a próxima temporada; por isso, segundo o Express, a situação no FC “atingiu a todos em cheio”. O Colônia enfrenta uma reestruturação moderada neste verão, e vários jogadores profissionais provavelmente deixarão o clube. Certamente seria mais fácil planejar novas contratações com os generosos milhões de El Mala.
De modo geral, é claro que existe a preocupação por parte do clube de que El Mala, cujo contrato vai até 2030, continue hesitando e só queira se transferir na reta final da janela de transferências. Nesse caso, o Colônia talvez tivesse que aceitar uma redução no valor da transferência e ficaria, por sua vez, sob pressão no mercado de transferências.
El Mala já havia despertado o interesse de outros clubes, além do Bees, graças à sua excelente temporada de estreia na Bundesliga. O FC Bayern também teria mantido um olho em El Mala por muito tempo. Na verdade, o Brighton & Hove Albion, com o técnico alemão Fabian Hürzeler, acabou se destacando como grande favorito na disputa pelo jogador nascido em Krefeld, mas os Seagulls não estariam dispostos a arcar com os 50 milhões de euros exigidos pelo Effzeh. Assim, o limite máximo do Brighton teria sido de apenas 35 milhões.
Said El Mala não foi convocado para a seleção alemã para a Copa do Mundo
El Mala foi, logo em sua primeira temporada no Effzeh, o jogador mais importante na luta pela permanência na divisão. Ele disputou todas as 34 partidas da Bundesliga, marcou 13 gols e deu cinco assistências. Mesmo assim, não foi o suficiente para garantir uma vaga na Copa do Mundo com a seleção alemã.
“Ele fez uma ótima segunda metade da temporada, marcou bem”, disse o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, na coletiva de imprensa de convocação no final de maio – mas também citou diretamente os motivos pelos quais acabou decidindo não convocar El Mala. “Ele se encaixa muito bem na filosofia de jogo do Colônia, é claro. A questão era: ele já está pronto para a nossa filosofia de jogo em uma outra profundidade de ataque? Quando se olha o mapa de calor do Colônia, ele fica perto do próprio gol.”
Mesmo após a lesão de Lennart Karl pouco antes do início do torneio, El Mala ficou de fora. Como substituto, Nagelsmann convocou Assan Ouedraogo, do Leipzig.