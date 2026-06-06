Said El Mala teria causado "espanto" no 1. FC Köln

Se El Malas fosse vendido, o Colônia teria recebido uma quantia de 50 milhões de euros (45 milhões de euros de base, mais cinco milhões em bônus facilmente alcançáveis). O clube da cidade da catedral nunca havia recebido tanto por um jogador; além disso, teria sido negociada uma participação de 15% em caso de revenda. O diretor esportivo Thomas Kessler aceitou a oferta, segundo relatos coincidentes da mídia.

El Mala deveria assinar com o Brentford um contrato válido até 2030 e ganhar quatro milhões de euros por ano. O prazo terminava na sexta-feira, mas a equipe do jogador, liderada pela negociadora e mãe Sabrina El Mala, já havia cancelado a transferência antes disso. A Sky especula que El Mala esteja esperando por uma oferta de um clube maior. Dizem que seu futuro está agora novamente “completamente em aberto”. Há rumores de que uma transferência para o rival da Bundesliga, o BVB, seja novamente uma possibilidade.

Tanto para o Effzeh quanto para o Brentford, a negociação envolvendo El Mala teria sido uma transferência recorde. El Mala teria, por um lado, substituído Anthony Modeste como a venda mais cara da história do clube (em 2018, por 29 milhões de euros para o TJ Quanjian) e, por outro, Dango Ouattara como a contratação mais cara da história do Brentford (por 42,8 milhões do AFC Bournemouth).