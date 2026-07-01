Ruben Amorim bate o recorde de transferências do AC Milan com sua primeira contratação como técnico

O Milan anunciou oficialmente a contratação de Ramos por uma quantia que, segundo relatos, seria um recorde do clube: aproximadamente £60 milhões (€70 milhões). O atacante de 25 anos comprometeu seu futuro com o gigante italiano ao assinar um contrato de longo prazo válido até 2031.

O negócio representa uma importante demonstração de intenções da diretoria do Milan, que busca se reconstruir após uma temporada decepcionante. Ao garantir a contratação de Ramos, o clube bateu seu recorde anterior de transferência, superando os 42 milhões de libras pagos ao Lille pelo ponta Rafael Leão em 2019.







