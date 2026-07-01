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Ruben Amorim bate o recorde de transferências do AC Milan com sua primeira contratação como técnico
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Um acordo histórico para os Rossoneri
O Milan anunciou oficialmente a contratação de Ramos por uma quantia que, segundo relatos, seria um recorde do clube: aproximadamente £60 milhões (€70 milhões). O atacante de 25 anos comprometeu seu futuro com o gigante italiano ao assinar um contrato de longo prazo válido até 2031.
O negócio representa uma importante demonstração de intenções da diretoria do Milan, que busca se reconstruir após uma temporada decepcionante. Ao garantir a contratação de Ramos, o clube bateu seu recorde anterior de transferência, superando os 42 milhões de libras pagos ao Lille pelo ponta Rafael Leão em 2019.
Trajetória profissional brilhante leva ao San Siro
Ramos chega a Milão com um histórico de sucesso tanto no âmbito nacional quanto internacional. Depois de se formar nas categorias de base do Olhanense e do Benfica, ele ganhou destaque mundial com um hat-trick sensacional pela seleção de Portugal contra a Suíça durante a Copa do Mundo de 2022. Sua passagem pela França também foi frutífera, onde se tornou um vencedor inveterado sob as luzes do Parc des Princes.
Durante sua passagem por Paris, Ramos marcou 45 gols em 131 partidas, ajudando o clube a conquistar uma série de títulos, incluindo três campeonatos da Ligue 1 e duas Ligas dos Campeões.
Um novo amanhecer para os Rossoneri
A chegada de Ramos tem como objetivo proporcionar o poder de finalização que faltou durante as dificuldades recentes do time. Amorim, que assinou um contrato de dois anos no mês passado, tem a missão de levar o heptacampeão europeu de volta ao topo do futebol italiano. O investimento em Ramos comprova que a diretoria está disposta a apoiar o ex-técnico do Manchester United com recursos substanciais.
Tendo se destacado como um dos talentos mais promissores de Portugal durante suas mais de 100 partidas pelo Benfica, Ramos combina presença física com refinamento técnico. Espera-se que ele assuma a liderança do ataque imediatamente, enquanto o Milan busca recuperar seu lugar entre os melhores da Série A e garantir um rápido retorno às competições de elite da Europa.
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A reorganização do governo parisiense continua
Enquanto o Milan comemora sua nova contratação, o PSG já está se movimentando para preencher a lacuna deixada por Ramos. O campeão francês, liderado pelo presidente Nasser Al-Khelaifi e pelo consultor esportivo Luis Campos, estaria de olho em Yan Diomande, do RB Leipzig — jogador que também está na mira do Liverpool, da Premier League.
O técnico Luis Enrique está empenhado em renovar seu elenco após uma temporada em que o PSG conquistou o segundo título consecutivo da Liga dos Campeões, além do mais recente triunfo na Ligue 1. Relatos sugerem que o meio-campista sul-coreano Lee Kang-in e o atacante francês Randal Kolo Muani também podem estar de saída, já que o clube busca equilibrar as contas e abrir espaço para contratações de alto nível.