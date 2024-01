Romário no Corinthians, Batistuta no Flamengo e Maradona na Portuguesa? As especulações e negociações que nunca deram certo no Brasil

Imaginar grandes astros do futebol em um time brasileiro não é coisa nova, e começou muito antes de um “Anelka é do Galo” ou “Valeu, Drogba”

Muito da ansiedade que move o torcedor de futebol, entre o final de uma temporada e os capítulos iniciais da outra, está no mercado de transferências. Qual será o grande jogador que vai chegar para mudar o time de patamar? Como estão as negociações?

Em busca destas respostas, durante muito tempo o fã de futebol acordava cedinho para comprar o seu jornal e saber as novidades. Hoje, o mensageiro também se manifesta através de alertas em smartfones e portais esportivos (momento jabá: baixe o app da GOAL e entre em nosso grupo de Whatsapp para receberem as principais novidades do mercado de transferências!).

Mais artigos abaixo

Seja no papel impresso ou com o celular em mãos, fato é que a motivação do torcedor segue a mesma: buscar uma novidade, encontrar algum motivo -- realista ou fantasioso -- para ao menos sonhar. E muitas vezes, inúmeras especulações surgem. Em outras ocasiões, sondagens e negociações até então impensáveis de fato ocorrem, mas sem o final feliz esperado. É um longo histórico de sonhos que ficam pelo caminho, mas não deixam o imaginário do torcedor.