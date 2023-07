Como foi a campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 1995? Artilheiros, elenco e mais

Relembre a conquista da equipe carioca após ter vencido o Santos na decisão

Sob o comando do técnico Paulo Autuori, o Botafogo conquistou o bi do Campeonato Brasileiro em 1995, com uma equipe que é lembrada até hoje pelos botafoguenses. Na final, o Glorioso encarou o Santos e, após vencer o primeiro jogo por 2 a 1, empatou no duelo decisivo em 1 a 1, com gol do artilheiro Túlio, e levantou o troféu.

A CAMPANHA DO BOTAFOGO NO BRASILEIRÃO DE 1995

Após encerrar a primeira fase em quinto lugar, com 18 pontos (cinco vitórias, três empates e três derrotas), o Botafogo liderou o Grupo A na segunda fase, com 27 pontos (oito vitórias, três empates e uma derrota), antes de chegar nas fases eliminatórias.

RODADA JOGO Semifinal (ida) Cruzeiro 1 x 1 Botafogo Semifinal (volta) Botafogo 0 x 0 Cruzeiro Final (ida) Santos 1 x 2 Botafogo Final (volta) Botafogo 1 x 1 Santos

Túlio foi o principal artilheiro da equipe carioca marcando 23 gols no Campeonato Brasileiro de 1995. Como sempre decisivo, prometeu que faria o gol do título. E fez. Dos três tentos marcados nos dois jogos decisivos, dois foram dele. Inclusive o gol de empate no segundo duelo.

ELENCO DO BOTAFOGO NO BRASILEIRÃO DE 1995

Goleiros: Wagner; Carlão;

Defesas: Wilson Goiano, Wilson Gottardo, Gonçalves, André Silva, Wilson Mineiro, Eliomar, Grotto, Márcio Theodoro, Guto, Alemão;

Meias: Leandro Ávila, Jamir, Beto, Sérgio Manoel, Moisés, Cláudio, Iranildo, Marcelo Alves, Julinho;

Atacantes: Túlio, Donizete, Narcízio, Dauri, Niki;

Técnico: Paulo Autuori.