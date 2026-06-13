Tony D'Amico, novo diretor esportivo da Roma, começou imediatamente a trabalhar para definir as prioridades do clube. Ele assumirá oficialmente o cargo a partir de 1º de julho, mas já começou a trabalhar para acertar as renovações dos principais jogadores da equipe. Além da questão de Dybala, há que resolver a de Gianluca Mancini, cujo contrato expira em 2027 e que Gian Piero Gasperini não quer perder.
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Roma melhora a oferta para a renovação do contrato de Mancini
OFERTA MELHORADA
A Roma quer chegar a um acordo com Mancini. Para Gasperini, isso é extremamente importante, e o jogador tem um forte apego aos cores da Roma, clube ao qual se juntou em 2019. Conforme relatado por Fabrizio Romano, a diretoria da Roma melhorou a oferta feita ao jogador e há otimismo quanto a um acordo que levará o jogador a renovar seu contrato com a Roma.
A TEMPORADA DE MANCINI
Foi uma temporada muito positiva para Mancini, que deu uma excelente contribuição para o retorno da Roma à Liga dos Campeões. Ele somou 45 partidas no total e marcou 5 gols, dos quais 4 no campeonato, incluindo o importantíssimo gol de dupla no jogo de volta do clássico contra a Lazio.