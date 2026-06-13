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Mancini RomaGetty Images

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Roma melhora a oferta para a renovação do contrato de Mancini

Roma
Campeonato Italiano
Mercado da bola
G. Mancini

Os Giallorossi estão pressionando pela renovação do contrato do zagueiro, peça fundamental para Gasperini.

Tony D'Amico, novo diretor esportivo da Roma, começou imediatamente a trabalhar para definir as prioridades do clube. Ele assumirá oficialmente o cargo a partir de 1º de julho, mas já começou a trabalhar para acertar as renovações dos principais jogadores da equipe. Além da questão de Dybala, há que resolver a de Gianluca Mancini, cujo contrato expira em 2027 e que Gian Piero Gasperini não quer perder.

  • OFERTA MELHORADA

    A Roma quer chegar a um acordo com Mancini. Para Gasperini, isso é extremamente importante, e o jogador tem um forte apego aos cores da Roma, clube ao qual se juntou em 2019. Conforme relatado por Fabrizio Romano, a diretoria da Roma melhorou a oferta feita ao jogador e há otimismo quanto a um acordo que levará o jogador a renovar seu contrato com a Roma.

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  • A TEMPORADA DE MANCINI

    Foi uma temporada muito positiva para Mancini, que deu uma excelente contribuição para o retorno da Roma à Liga dos Campeões. Ele somou 45 partidas no total e marcou 5 gols, dos quais 4 no campeonato, incluindo o importantíssimo gol de dupla no jogo de volta do clássico contra a Lazio.