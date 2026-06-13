Roma melhora a oferta para a renovação do contrato de Mancini

Tony D'Amico, novo diretor esportivo da Roma, começou imediatamente a trabalhar para definir as prioridades do clube. Ele assumirá oficialmente o cargo a partir de 1º de julho, mas já começou a trabalhar para acertar as renovações dos principais jogadores da equipe. Além da questão de Dybala, há que resolver a de Gianluca Mancini, cujo contrato expira em 2027 e que Gian Piero Gasperini não quer perder.