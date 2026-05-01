Rodrygo, Xavi Simons e as maiores estrelas que devem ficar de fora da Copa do Mundo de 2026

O Brasil possui uma grande riqueza de talentos no ataque, mas Carlo Ancelotti não pode prescindir de nenhum de seus atacantes de ponta, especialmente aqueles com quem já trabalhou e conquistou títulos anteriormente. No entanto, o ex-técnico do Real Madrid não poderá contar com Rodrygo neste verão, após o jogador ter sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no início de março.

Tendo acabado de retornar de um período anterior fora dos gramados, Rodrygo caiu segurando o joelho direito durante a vitória do Real Madrid sobre o Getafe. Seus piores temores foram confirmados após exames realizados no dia seguinte, o que significa que ele perderá a chance de redenção após ter seu pênalti defendido durante a derrota da Seleção para a Croácia nos pênaltis nas quartas de final do torneio de 2022.

O Brasil parece ter sido mais afetado por lesões do que a maioria até agora, com o companheiro de equipe de Rodrygo no Real Madrid, Éder Militão, também enfrentando a possibilidade de perder a Copa do Mundo após ser forçado a passar por uma cirurgia na coxa em abril. Militão tem sido atormentado por problemas físicos nos últimos anos, principalmente a ruptura dos ligamentos cruzados anteriores em ambos os joelhos no espaço de 15 meses, e agora deve ficar fora de ação até outubro.

Ancelotti também está preocupado com a disponibilidade do jovem sensação Estevão, que enfrenta uma corrida contra o tempo para provar sua aptidão física após sofrer uma lesão no tendão da coxa em abril, o que deve encerrar sua temporada no Chelsea.