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World Cup injured players GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Rodrygo, Xavi Simons e as maiores estrelas que devem ficar de fora da Copa do Mundo de 2026

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A Copa do Mundo de 2026 está quase aí. Após anos de expectativa, eliminatórias dramáticas e inúmeras notícias — boas e ruins — em torno da principal competição da FIFA, jogadores e treinadores de todo o mundo estão dando os últimos retoques nos preparativos antes de se dirigirem aos Estados Unidos, México e Canadá em junho para o maior torneio internacional de futebol já realizado.

Mas, enquanto a expectativa continua a crescer antes do pontapé inicial na Cidade do México, em 11 de junho, os torcedores de todo o mundo também se viram prendendo a respiração em várias ocasiões nas últimas semanas, sempre que um jogador de renome sofreu uma lesão. Com o torneio a menos de dois meses de distância, mesmo problemas menos graves podem acabar sendo fatais para as chances de um jogador participar neste verão.

E assim, enquanto alguns dos maiores nomes do planeta não poderão mostrar seu talento devido à não classificação de suas seleções, já existe uma lista crescente de jogadores para os quais o sonho de representar seu país neste verão acabou devido a questões que estavam fora de seu controle...

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Rodrygo (Brasil)

    O Brasil possui uma grande riqueza de talentos no ataque, mas Carlo Ancelotti não pode prescindir de nenhum de seus atacantes de ponta, especialmente aqueles com quem já trabalhou e conquistou títulos anteriormente. No entanto, o ex-técnico do Real Madrid não poderá contar com Rodrygo neste verão, após o jogador ter sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no início de março.

    Tendo acabado de retornar de um período anterior fora dos gramados, Rodrygo caiu segurando o joelho direito durante a vitória do Real Madrid sobre o Getafe. Seus piores temores foram confirmados após exames realizados no dia seguinte, o que significa que ele perderá a chance de redenção após ter seu pênalti defendido durante a derrota da Seleção para a Croácia nos pênaltis nas quartas de final do torneio de 2022.

    O Brasil parece ter sido mais afetado por lesões do que a maioria até agora, com o companheiro de equipe de Rodrygo no Real Madrid, Éder Militão, também enfrentando a possibilidade de perder a Copa do Mundo após ser forçado a passar por uma cirurgia na coxa em abril. Militão tem sido atormentado por problemas físicos nos últimos anos, principalmente a ruptura dos ligamentos cruzados anteriores em ambos os joelhos no espaço de 15 meses, e agora deve ficar fora de ação até outubro.

    Ancelotti também está preocupado com a disponibilidade do jovem sensação Estevão, que enfrenta uma corrida contra o tempo para provar sua aptidão física após sofrer uma lesão no tendão da coxa em abril, o que deve encerrar sua temporada no Chelsea.

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  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Hugo Ekitike (França)

    A única seleção com um elenco de ataque tão talentoso quanto o do Brasil é a França, com Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise e Désiré Doue prontos para serem escalados por Didier Deschamps em seu último torneio no comando dos Bleus. No entanto, eles terão que lidar com a ausência de Hugo Ekitike, que sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles em abril, o que deve mantê-lo fora dos gramados pelo restante de 2026.

    Ekitike estreou-se pela seleção apenas em setembro, mas já havia se consolidado nos planos de Deschamps após uma impressionante temporada de estreia no Liverpool, na qual marcou 17 gols pela equipe de Arne Slot, além de ter marcado o gol da vitória na partida amistosa da França contra o Brasil em março. No entanto, ele agora será forçado a assistir de longe neste verão.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Xavi Simons (Países Baixos)

    Depois de chegar às semifinais da Euro 2024, a Holanda acredita ser capaz de disputar o título neste verão. Suas esperanças, no entanto, sofreram um duro golpe após a confirmação, no final de abril, de que Xavi Simons havia rompido o ligamento cruzado anterior (LCA) durante uma partida do Tottenham contra o Wolves.

    Embora Simons tenha enfrentado dificuldades para manter a regularidade durante sua temporada de estreia na Premier League após sua chegada do RB Leipzig, ele se destacou como um dos jogadores mais confiáveis de Ronald Koeman durante o atual ciclo da Copa do Mundo, e sua capacidade de criar jogadas do nada no ataque fará muita falta à seleção holandesa, que, de resto, carece de talentos capazes de mudar o rumo do jogo.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Serge Gnabry (Alemanha)

    A Alemanha chega à Copa do Mundo com algumas dúvidas sobre como marcará gols na América do Norte, e Julian Nagelsmann esperava que Serge Gnabry pudesse desempenhar um papel fundamental para garantir o bom funcionamento do ataque da Die Mannschaft, já que ele marcou em quatro dos últimos sete jogos da seleção.

    No entanto, após uma excelente temporada pelo Bayern de Munique, na qual Gnabry brilhou como camisa 10 atrás da linha de ataque fluida formada por Michael Olise, Harry Kane e Luis Díaz, alcançando dois dígitos tanto em gols quanto em assistências, ele sofreu uma lesão no adutor durante um treino em abril, o que significa que, assim como em 2018, ele não estará disponível para a seleção.

  • Patrick Agyemang USMNT 2026Getty Images

    Patrick Agyemang (Estados Unidos)

    Embora nenhum jogador queira ficar de fora da seleção para uma Copa do Mundo, a decepção é ainda maior para aqueles que estavam prestes a representar o país anfitrião. É difícil não sentir pena do atacante norte-americano Patrick Agyemang, que perderá o torneio após sofrer uma grave lesão no tendão de Aquiles enquanto jogava pelo Derby County em abril.

    Embora Agyemang não tivesse uma vaga totalmente garantida na seleção de Mauricio Pochettino, ele jogou nas duas partidas amistosas dos EUA em março, marcando contra Portugal e elevando sua contagem de gols pela seleção para seis em apenas 14 partidas. Ele também marcou 10 gols na Championship durante sua temporada de estreia pelo Derby, após se transferir do Charlotte FC no verão passado, o que significa que o que provavelmente teria sido uma opção útil vinda do banco para Pochettino agora está indisponível para ele.

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Luis Angel Malagon (México)

    O México, outro dos anfitriões, também sofreu um revés devido a uma lesão antes do torneio, depois que o goleiro titular Luis Ángel Malagón rompeu o tendão de Aquiles enquanto jogava pelo Club América na Liga dos Campeões da CONCACAF, o que significa que o El Tri não contará com o vencedor da Luva de Ouro da Copa Ouro do ano passado nesta edição do torneio.

    No entanto, enquanto o sonho de um jogador na Copa do Mundo chega ao fim, isso representa uma oportunidade para outro se destacar, e a ausência de Malagón parece abrir as portas para que o experiente goleiro Guillermo Ochoa participe de sua sexta Copa do Mundo às vésperas de seu 41º aniversário.