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Roberto De Zerbi HIC GFXGOAL
Sean Walsh

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Roberto De Zerbi, bem-vindo à sua “Missão Impossível”! Como o Tottenham pode escapar do rebaixamento, apesar de uma temporada infernal

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Tottenham
R. De Zerbi
Especiais e Opinião
Premier League

Se você precisa nomear três treinadores titulares diferentes na mesma temporada, isso provavelmente é um sinal de que as coisas não saíram como planejado. No caso do Tottenham Hotspur, vencedor da Liga Europa de 2025, esta campanha dificilmente poderia ter sido pior. O desejo do clube de se tornar uma equipe mais experiente sob o comando de Thomas Frank resultou em um elenco montado de forma desastrosa, que foi roubado e enganado a cada passo.

Frank foi demitido em fevereiro, alguns meses depois que todos perceberam que o cargo era, infelizmente, grande demais para ele, e foi substituído por Igor Tudor, que nunca havia trabalhado na Premier League, mas tinha um histórico de salvar temporadas como “bombeiro”. Ele não conseguiu vencer nenhuma das cinco partidas da Premier League que comandou e deixou o cargo por mútuo acordo.

E assim, a responsabilidade recai agora sobre Roberto De Zerbi para salvar o Spurs do cenário apocalíptico do rebaixamento, com o time do norte de Londres tendo caído para os três últimos lugares devido à vitória do West Ham sobre o Wolves na noite de sexta-feira.

A contratação do italiano causou repercussões em uma torcida já dividida, e provavelmente haverá mais pontos de conflito pela frente nesse sentido. Ao aceitar este cargo, De Zerbi se viu em uma das situações mais estranhas do futebol — e, no entanto, talvez consiga manter o Tottenham na primeira divisão.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP

    Mentalidade acima da filosofia

    Em sua primeira entrevista aos canais do clube, De Zerbi foi convidado a falar mais sobre sua “filosofia”. Considerando que todas as equipes que ele treinou anteriormente praticavam um futebol atraente e que o Spurs é geralmente associado a um estilo divertido, embora às vezes ingênuo, essa era uma pergunta natural, mas o italiano preferiu evitar o assunto.

    “Acho que não é o momento certo para falar sobre minha filosofia de futebol. Estou aqui agora, no final da temporada, porque temos que vencer os jogos. E no futebol, o estilo de jogo e a disposição tática são importantes. [Mas] é uma mentalidade, e eu gostaria de ajudar os jogadores a alcançarem a melhor mentalidade que pudermos demonstrar”, disse ele.

    De Zerbi parece estar ciente de que nem todas as atuações do Tottenham nestes sete jogos finais serão perfeitas; ao contrário, agora é hora de levá-los de volta ao seu melhor do ponto de vista mental, algo que ele explicou em detalhes em uma entrevista à NBC Sports.

    “Considero os jogadores do Tottenham muito bons, normalmente. O momento é muito difícil para nós”, disse ele. “Neste momento, a parte mental é crucial. Faltam apenas sete jogos e não temos tempo suficiente. Não quero dar muitas instruções. Esta equipe trocou três treinadores nesta temporada; acho que eles precisam construir uma nova mentalidade.

    "Temos as qualidades necessárias para sair desta situação, mas com certeza o aspecto mental é o mais importante."

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  • Tottenham Hotspur v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Últimas notícias sobre a onda de lesões

    Quando Tudor assumiu o comando do Tottenham em fevereiro, ele comentou que nunca havia enfrentado uma situação como a que acabara de herdar. De Zerbi provavelmente sentiu o mesmo em seu primeiro dia, e ainda mais depois que foi confirmado, nesta semana, que Mohammed Kudus — jogador que ele tentou contratar quando estava no Brighton — pode ficar fora do resto da temporada após sofrer uma recaída.

    “Comecei sem muita sorte!”, exclamou De Zerbi. “Kudus estava na minha cabeça como um jogador crucial, especialmente para a posição. Mas temos que olhar para frente. Acho que temos muitos atacantes muito bons.”

    Rodrigo Bentancur está de volta aos treinos da equipe, mas ainda não está totalmente pronto para voltar a jogar na Premier League, enquanto James Maddison continua sua recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), depois que Tudor afirmou que o meia poderia retornar antes do fim da temporada.

    O capitão da Suécia, Dejan Kulusevski, continua fora de ação devido a um problema misterioso no joelho; é improvável que Wilson Odobert volte a jogar em 2026 devido a sua própria lesão no ligamento cruzado anterior; e o veterano Ben Davies pode muito bem ter disputado sua última partida pelo clube.

    No entanto, De Zerbi lançou um grito de guerra na sexta-feira: “Temos o suficiente para lutar, para jogar, para somar pontos.”

  • Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Levantar o ânimo

    O centro de treinamento Hotspur Way, nos arredores do norte de Londres, não tem sido um lugar particularmente alegre nos últimos dois anos. Mesmo durante a campanha vitoriosa do Spurs na Liga Europa sob o comando de Ange Postecoglou na temporada passada, o clima ficou abafado pela péssima campanha na Premier League, que levou o time a cair para a 17ª posição.

    É notável, então, que o jornal The Independent já esteja relatando que muitos jogadores do Tottenham “adoram” os treinos que De Zerbi tem conduzido para eles até agora. Diz-se que há um entendimento sobre por que nomes como Pep Guardiola ficaram tão impressionados com seu trabalho como técnico.

    Esse é exatamente o tipo de impacto que o Spurs esperava nos bastidores. Agora, eles precisam que esse sentimento se traduza em resultados em campo. Mas, considerando que o desempenho tem acompanhado a tendência de satisfação da equipe, esse é, sem dúvida, um sinal promissor.

  • Burnley v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Desenvolva um núcleo forte

    Havia uma corrente de pensamento de que tudo o que o Tottenham precisava para se tornar um pouco mais sólido na defesa era que os zagueiros titulares Cristian Romero e Micky van de Ven permanecessem em forma. Ora, os dois estiveram disponíveis na maioria dos jogos dos Spurs nesta temporada, e a fragilidade da defesa só piorou.

    Parte do problema, especialmente sob o comando de Frank, foi que essa dupla foi levada ao limite. São dois jogadores acostumados a jogar com uma linha alta e com posse de bola, em vez de formar um bloco recuado e se limitar a defender a área.

    Essa cultura de medo da bola fica bem evidente nos números brutos. O site The Athletic calculou que o Spurs sofreu 39 chutes por erros, o maior número da Premier League, mas nem Romero nem Van de Ven estavam entre os muitos, muitos principais culpados por esse número.

    O estilo inverso de De Zerbi em relação ao de Frank também levará a erros, mas, desde que o Spurs tenha uma ideia clara de como quer jogar futebol, deve se tornar uma equipe mais coesa em ambos os lados do campo.

    Com Guglielmo Vicario fora dos gramados por um curto período após uma cirurgia de hérnia, o goleiro reserva Antonin Kinsky deve voltar à equipe titular e está prestes a fazer suas primeiras partidas desde sua desastrosa participação de 17 minutos contra o Atlético de Madrid.

    Em teoria, o tcheco se sente mais à vontade com a bola nos pés do que Vicario e deve se adequar melhor ao estilo de futebol de De Zerbi, desde que jogue em um campo devidamente regado, mas é fundamental que De Zerbi consiga reconstruir sua confiança, em particular.

  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Disputa pelo meio-campo

    Entre os meio-campistas defensivos do Tottenham, há três opções em particular que estão bem preparadas para o presente e o futuro.

    O versátil Archie Gray é um dos poucos candidatos ao prêmio de jogador do ano do clube — caso este não vá para os torcedores, no verdadeiro estilo do Queens Park Rangers de 2012-13. Enquanto esta equipe do Tottenham perdeu carisma e personalidade, Gray pareceu encorajado pela luta contra a morte, apresentando suas melhores atuações quando a situação estava difícil.

    Tudor descobriu que Gray funcionava bem como pivô no meio-campo ao lado de Pape Matar Sarr, que, com 137 partidas pelo Spurs, está entre os jogadores mais experientes do elenco, apesar de só completar 24 anos na próxima temporada. Ao longo de suas três temporadas completas no time principal, o Tottenham sempre pareceu muito mais funcional com Sarr no time titular do que sem ele, graças à sua agressividade nos dois lados do campo e à capacidade de levar a bola até o terço final do campo.

    O retorno de Lucas Bergvall após lesão é um reforço oportuno. Assim como Sarr, o jovem sueco é capaz de driblar vários jogadores, embora, sob o comando de Frank, isso tenha sido interpretado erroneamente como características de um atacante. De Zerbi certamente utilizará Bergvall em uma posição mais recuada.

    Em sua primeira coletiva de imprensa na sexta-feira, De Zerbi também mencionou sua admiração por Conor Gallagher, contratado em janeiro, que ainda não venceu nenhuma partida da Premier League desde que chegou ao Spurs. “Quero ver novamente o mesmo Gallagher que adorei na época do Chelsea”, revelou o italiano.

    De Zerbi só deveria realmente recorrer a Yves Bissouma, cujo contrato está prestes a expirar, e a João Palhinha, que está por empréstimo, em uma situação de extrema emergência. Eles não são melhores do que as outras opções listadas, nem são jogadores para o futuro a longo prazo do clube.

  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Atacar é defender

    A contratação de De Zerbi em vez de mais um técnico temporário sugere que alguém no clube finalmente percebeu que os problemas da equipe têm tanto a ver com o ataque quanto com a defesa. O Spurs de Frank raramente parecia ameaçador, enquanto o Tottenham de Tudor só deu sinais de vida na vitória por 3 a 2 contra o Atlético de Madrid e no empate em 1 a 1 contra o Liverpool.

    Mas livrar-se do mantra de “defesa em primeiro lugar” será fundamental para liberar o verdadeiro potencial desta equipe. Xavi Simons foi inexplicavelmente deixado de fora por Tudor depois de finalmente mostrar alguns sinais promissores, enquanto Mathys Tel finalmente conquistou uma vaga no time titular. De Zerbi citou ambos os jogadores como aqueles com quem gostaria de trabalhar de perto, sendo o último um antigo alvo seu no Marselha.

    À frente deles, Dominic Solanke e Richarlison são atacantes consagrados da Premier League, ambos capazes de entrar em sequências de gols em um curto período. A ausência de Kudus significa que Randal Kolo Muani provavelmente será escalado na ala direita, embora Tudor tenha encontrado relativa satisfação em utilizar o lateral-direito Pedro Porro e seu excelente alcance de cruzamentos e passes nessa posição.

    Finalmente, o Tottenham percebeu que terá de lutar e se esforçar para sair como protagonista de sua própria história, em vez de deixar os jogos escaparem enquanto mero espectador. De Zerbi precisa controlar suas emoções e evitar mais uma de suas infames explosões por apenas sete partidas, antes de recomeçar do zero no verão. Este time do Spurs não deveria estar entre os três piores da Premier League e, se jogar em seu verdadeiro nível, deve se manter na divisão.

    Sete partidas sem dar um tiro no próprio pé, começando pelo jogo fora de casa contra o Sunderland no domingo. Quão difícil pode ser? Mãos à obra, Tottenham.

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