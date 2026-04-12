Roberto De Zerbi, bem-vindo à sua “Missão Impossível”! Como o Tottenham pode escapar do rebaixamento, apesar de uma temporada infernal

Em sua primeira entrevista aos canais do clube, De Zerbi foi convidado a falar mais sobre sua “filosofia”. Considerando que todas as equipes que ele treinou anteriormente praticavam um futebol atraente e que o Spurs é geralmente associado a um estilo divertido, embora às vezes ingênuo, essa era uma pergunta natural, mas o italiano preferiu evitar o assunto.

“Acho que não é o momento certo para falar sobre minha filosofia de futebol. Estou aqui agora, no final da temporada, porque temos que vencer os jogos. E no futebol, o estilo de jogo e a disposição tática são importantes. [Mas] é uma mentalidade, e eu gostaria de ajudar os jogadores a alcançarem a melhor mentalidade que pudermos demonstrar”, disse ele.

De Zerbi parece estar ciente de que nem todas as atuações do Tottenham nestes sete jogos finais serão perfeitas; ao contrário, agora é hora de levá-los de volta ao seu melhor do ponto de vista mental, algo que ele explicou em detalhes em uma entrevista à NBC Sports.

“Considero os jogadores do Tottenham muito bons, normalmente. O momento é muito difícil para nós”, disse ele. “Neste momento, a parte mental é crucial. Faltam apenas sete jogos e não temos tempo suficiente. Não quero dar muitas instruções. Esta equipe trocou três treinadores nesta temporada; acho que eles precisam construir uma nova mentalidade.

"Temos as qualidades necessárias para sair desta situação, mas com certeza o aspecto mental é o mais importante."