Roberto De Zerbi, bem-vindo à sua “Missão Impossível”! Como o Tottenham pode escapar do rebaixamento, apesar de uma temporada infernal

Frank foi demitido em fevereiro, alguns meses depois que todos perceberam que o cargo era, infelizmente, grande demais para ele, e foi substituído por Igor Tudor, que nunca havia trabalhado na Premier League, mas tinha um histórico de salvar temporadas como “bombeiro”. Ele não conseguiu vencer nenhuma das cinco partidas da Premier League que comandou e deixou o cargo por mútuo acordo.
E assim, a responsabilidade recai agora sobre Roberto De Zerbi para salvar o Spurs do cenário apocalíptico do rebaixamento, com o time do norte de Londres tendo caído para os três últimos lugares devido à vitória do West Ham sobre o Wolves na noite de sexta-feira.
A contratação do italiano causou repercussões em uma torcida já dividida, e provavelmente haverá mais pontos de conflito pela frente nesse sentido. Ao aceitar este cargo, De Zerbi se viu em uma das situações mais estranhas do futebol — e, no entanto, talvez consiga manter o Tottenham na primeira divisão.