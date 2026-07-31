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Luis Felipe Gonçalves

Roberto Carlos pede desculpas à torcida do Palmeiras por ter jogado no Corinthians

R. Carlos
Palmeiras
Corinthians
Brasileirão

Ídolo alviverde revela que tentou voltar ao Verdão antes de acertar com o rival, pede desculpas aos torcedores e reforça gratidão ao clube que o projetou para o futebol

Ídolo de uma das gerações mais vitoriosas da história do Palmeiras, Roberto Carlos fez uma confissão sincera sobre um dos capítulos mais controversos de sua carreira. Em entrevista ao Palmeiras Cast, o ex-lateral pediu desculpas à torcida alviverde por ter defendido o Corinthians entre 2010 e 2011 e revelou que sua prioridade sempre foi retornar ao Verdão quando voltou ao Brasil.

Segundo o pentacampeão mundial, o Palmeiras foi o primeiro clube procurado antes de qualquer negociação, mas o acordo não avançou. Depois de também ficar perto de um acerto com o Santos, acabou aceitando o convite de Ronaldo Fenômeno para atuar no rival.

"Eu só peço desculpas. Quando voltei para o Brasil, o primeiro clube que busquei foi o Palmeiras. Por mais que eu fosse de outro clube na infância, o primeiro clube com que negociei foi o Palmeiras, mas, infelizmente, não deu certo. Aí conversei com o meu clube de infância (Santos), por causa do meu pai, e ficamos no quase. Aí o Ronaldo me chamou", afirmou.

Na sequência, reforçou o pedido aos palmeirenses.

"Desculpem por eu ter jogado no nosso maior rival."

Roberto Carlos explicou que sonhava em encerrar a carreira no clube onde viveu seus primeiros grandes momentos como profissional, mas as tratativas não avançaram. A entrevista completa será publicada nesta sexta-feira (31), no canal oficial do Palmeiras no YouTube.

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  • Roberto Carlos of Brazil's Corinthians iAFP

    Carreira estrelada

    Roberto Carlos defendeu o Palmeiras entre 1993 e 1995 e foi protagonista de uma das equipes mais marcantes da história do clube. No período, conquistou dois Campeonatos Brasileiros, dois Campeonatos Paulistas e um Torneio Rio-São Paulo antes de iniciar sua trajetória na Europa.

    Depois de passagens por Inter de Milão, Real Madrid e Fenerbahçe, o ex-lateral retornou ao futebol brasileiro em 2010. Sem acordo com Palmeiras e Santos, decidiu vestir a camisa do Corinthians a convite de Ronaldo.

    A passagem pelo Parque São Jorge durou pouco mais de um ano. Foram 64 partidas, cinco gols marcados e a transferência para o Anzhi Makhachkala, da Rússia, em fevereiro de 2011.

    Durante a entrevista, Roberto Carlos revelou que até hoje escuta cobranças do pai por não ter voltado ao Verdão.

    "Outro dia a gente estava vendo um jogo do Palmeiras e ele ficou falando: 'Está vendo? Por que você não voltou para jogar lá?'. E eu respondi: 'Pai, foi o primeiro clube que procurei, era para lá que eu queria ir'", contou.

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    Gratidão ao Alviverde

    Apesar da passagem pelo maior rival, Roberto Carlos fez questão de destacar que sua identificação com o Palmeiras permanece intacta e classificou o período vivido no clube como um dos mais especiais da carreira.

    "Sou muito agradecido à torcida do Palmeiras. Tudo o que vivi naquela época foi maravilhoso e nada vai apagar esses dois anos e meio em que vesti essa camisa. Nas concentrações, eu olhava para o escudo e pensava: 'Meu Deus, estou no Palmeiras'. Era um sonho realizado. O Palmeiras me deu a oportunidade de construir uma história muito bonita no futebol", afirmou.

    O ex-jogador também disse esperar que os torcedores compreendam as circunstâncias que o levaram ao Corinthians e que sua passagem pelo Palmeiras seja o principal legado deixado no futebol brasileiro.

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    Planos futuros

    Longe dos gramados, Roberto Carlos confirmou que voltará ao futebol em uma nova função. O ex-lateral integrará o grupo de investidores que assumirá a SAF da Inter de Limeira ao lado de Ronaldo Fenômeno, do executivo Enrico Ambrogini e de investidores estrangeiros.

    "Eu e o Ronaldo estamos comprando a Inter de Limeira. Vamos entrar novamente no futebol do interior para reorganizar esses clubes e criar condições para revelar grandes jogadores", revelou.

    O projeto, no entanto, pode ir além da equipe de Limeira. Roberto Carlos afirmou que pretende colaborar com outros tradicionais clubes do interior paulista, buscando novos patrocinadores e incentivando a retomada da força do futebol da região.

    "Tenho enorme carinho pelo União São João e por outros clubes do interior. Quero estudar maneiras de ajudá-los para que o futebol do interior volte a ter a força da nossa época", concluiu.

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