Roberto Carlos pede desculpas à torcida do Palmeiras por ter jogado no Corinthians

Ídolo de uma das gerações mais vitoriosas da história do Palmeiras, Roberto Carlos fez uma confissão sincera sobre um dos capítulos mais controversos de sua carreira. Em entrevista ao Palmeiras Cast, o ex-lateral pediu desculpas à torcida alviverde por ter defendido o Corinthians entre 2010 e 2011 e revelou que sua prioridade sempre foi retornar ao Verdão quando voltou ao Brasil.

Segundo o pentacampeão mundial, o Palmeiras foi o primeiro clube procurado antes de qualquer negociação, mas o acordo não avançou. Depois de também ficar perto de um acerto com o Santos, acabou aceitando o convite de Ronaldo Fenômeno para atuar no rival.

"Eu só peço desculpas. Quando voltei para o Brasil, o primeiro clube que busquei foi o Palmeiras. Por mais que eu fosse de outro clube na infância, o primeiro clube com que negociei foi o Palmeiras, mas, infelizmente, não deu certo. Aí conversei com o meu clube de infância (Santos), por causa do meu pai, e ficamos no quase. Aí o Ronaldo me chamou", afirmou.

Na sequência, reforçou o pedido aos palmeirenses.

"Desculpem por eu ter jogado no nosso maior rival."

Roberto Carlos explicou que sonhava em encerrar a carreira no clube onde viveu seus primeiros grandes momentos como profissional, mas as tratativas não avançaram. A entrevista completa será publicada nesta sexta-feira (31), no canal oficial do Palmeiras no YouTube.