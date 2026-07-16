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Robert Lewandowski explica como seu amor pelo Barcelona o levou a recusar propostas de transferência para o Chicago Fire
Por que Lewandowski escolheu a MLS em vez da Europa
O lendário atacante foi apresentado oficialmente nesta semana como a grande contratação do Chicago Fire, marcando o fim de uma carreira brilhante no mais alto nível do futebol europeu. Apesar do interesse de vários times que disputam regularmente a Liga dos Campeões e de clubes históricos de todo o continente, Lewandowski acabou decidindo que sua trajetória no futebol de clubes europeu havia chegado ao seu desfecho natural no Camp Nou.
Depois de se juntar aos novos companheiros para seus primeiros treinos, o ex-astro do Bayern de Munique explicou que seus laços emocionais com o gigante catalão tiveram um papel decisivo em sua mudança para os Estados Unidos. Ele sentiu que jogar por qualquer outro time europeu seria como dar um passo atrás depois de sua experiência na Espanha.
Rejeitando propostas da Itália e da Turquia
Antes de a transferência para Chicago ser concretizada, circulavam muitos rumores sobre o próximo destino do atacante. Notícias sugeriam que Lewandowski tinha ofertas lucrativas em mãos de clubes da Turquia, de Portugal e da Itália, sendo a Juventus, gigante da Série A, frequentemente citada como um possível destino para o artilheiro de mão segura.
No entanto, o jogador de 37 anos foi firme em sua posição de que não queria defender outro time no continente. “Minha passagem pelo Barça havia chegado ao fim e eu não conseguia me imaginar em outro clube europeu”, disse ele aos repórteres. “Meu carinho pelo Barça era grande demais.”
O fator Berhalter
Embora sua saída do Barcelona tenha sido emocionante, a chegada de Lewandowski a Chicago gerou enorme entusiasmo. O técnico Gregg Berhalter foi uma das principais figuras por trás da negociação e acredita que o atacante será uma contratação transformadora para o clube.
Berhalter está confiante de que o profissionalismo do veterano será um catalisador para o crescimento de seu elenco. “Estamos convencidos de que ele terá um impacto imediato na equipe. Em primeiro lugar, ele é um profissional exemplar. Ele está nessa há muito tempo e sabe como cuidar do próprio corpo e manter um nível ideal. Acho que ele será um exemplo a ser seguido”, disse o ex-técnico da Seleção dos EUA, conforme citado pelo Pilka Nozna.
- AFP
Um novo capítulo na Cidade dos Ventos
O ícone polonês está agora se preparando para sua estreia oficial. Os torcedores do Chicago Fire não terão que esperar muito para ver seu novo astro em ação, já que o clube se prepara para o próximo confronto contra o Vancouver Whitecaps na noite de quinta-feira, horário local, onde ele se reunirá com seu ex-companheiro de equipe do Bayern de Munique, Thomas Müller. Ele se juntou ao elenco para seu primeiro treino na terça-feira, pronto para provar que a idade é apenas um número. A trajetória que começou no Delta de Varsóvia e atingiu seu auge em Munique e Barcelona agora encontra um desfecho fascinante à sombra do horizonte de Chicago.
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