Robert Lewandowski explica como seu amor pelo Barcelona o levou a recusar propostas de transferência para o Chicago Fire

O lendário atacante foi apresentado oficialmente nesta semana como a grande contratação do Chicago Fire, marcando o fim de uma carreira brilhante no mais alto nível do futebol europeu. Apesar do interesse de vários times que disputam regularmente a Liga dos Campeões e de clubes históricos de todo o continente, Lewandowski acabou decidindo que sua trajetória no futebol de clubes europeu havia chegado ao seu desfecho natural no Camp Nou.

Depois de se juntar aos novos companheiros para seus primeiros treinos, o ex-astro do Bayern de Munique explicou que seus laços emocionais com o gigante catalão tiveram um papel decisivo em sua mudança para os Estados Unidos. Ele sentiu que jogar por qualquer outro time europeu seria como dar um passo atrás depois de sua experiência na Espanha.



