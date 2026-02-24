Robert Lewandowski estabelece metas para garantir a renovação do contrato com o Barcelona, apesar de ter recebido uma oferta de transferência “muito boa” do Chicago Fire, da MLS

O Barça não descartou a possibilidade de apresentar novas condições, mas precisa estar convencido de que uma extensão seria a melhor opção para todas as partes envolvidas. Lewandowski marcou 42 gols em todas as competições na temporada passada, mas tem apenas 13 gols nesta temporada.

Borek continuou falando sobre as metas de Lewandowski: “Robert está pensando que, se marcar 10 gols entre agora e o final da temporada, o Barça poderá lhe oferecer um novo contrato”.

Ainda há jogos mais do que suficientes na campanha 2025-26 para Lewandowski marcar 10 gols. O Barça tem 13 partidas restantes na defesa do título da Liga, enquanto também avançou para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Não há garantias de que Lewandowski terá destaque nas competições nacionais e continentais, já que o técnico Hansi Flick costuma preferir outras opções para a posição de centroavante.

O técnico alemão disse sobre a situação de Lewandowski: “Nós conversamos; ainda não chegamos ao final da temporada, ele precisa manter o foco e aproveitar. Sei que ele quer mais tempo de jogo, mas está fazendo um bom trabalho e espero que aproveite a situação atual e o clube. Agora não é o momento de falar sobre isso e todos sabemos a situação do clube, mas estou tranquilo porque estamos fazendo as coisas certas.”