Getty
Traduzido por
Robert Lewandowski estabelece metas para garantir a renovação do contrato com o Barcelona, apesar de ter recebido uma oferta de transferência “muito boa” do Chicago Fire, da MLS
Lewandowski rumo à agência livre
No entanto, as decisões podem não estar nas mãos de Lewandowski. Na situação atual, seu contrato no Camp Nou expira no final da temporada. Isso significa que ele estará livre para assinar com outro clube no verão, que inclui mais uma Copa do Mundo.
O contrato de Lewandowski chega ao fim em 30 de junho. Ele espera estar brilhando nos maiores palcos internacionais nessa altura, com a Polônia se preparando para a semifinal da repescagem das eliminatórias contra a Áustria.
Em um mundo ideal, o ex-atacante do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique retornaria ao Barcelona assim que seus compromissos com seu país terminassem. Ainda há uma chance de que ele venha a se estabelecer nos Estados Unidos.
- Getty
Interesse demonstrado pela MLS e pela Liga Profissional Saudita
A revista Sport afirma que o Chicago Fire está “intensificando esforços” para chegar a um acordo com Lewandowski, enquanto times da Saudi Pro League, conhecida por seus altos gastos, “esperam que suas ofertas multimilionárias superem a relutância da família do jogador polonês”.
O próprio jogador prefere permanecer onde está. Mateusz Borek, um dos jornalistas poloneses que tem acesso a Lewandowski, afirma que o experiente atacante não tem vontade de enfrentar um novo desafio e quer provar seu valor ao Barcelona.
Ele disse ao Moc Futbolu: “O jogo de Robert está um pouco apagado. Contra o Levante, ele jogou 66 minutos, tocou na bola 18 vezes e chutou duas vezes. Quando saiu de campo, ele xingou em polonês, então não ficou feliz com a decisão de Hansi Flick.”
Borek acrescentou: “Acho que ele está confuso agora. Ele recebeu uma oferta financeira muito boa do Chicago Fire e sabe que receberá ofertas da Arábia Saudita, mas quer ficar. Sua esposa montou vários negócios em Barcelona,
eles têm uma casa nova e seus filhos estão felizes. Ele gostaria de receber uma oferta ou, pelo menos, ter uma mensagem clara de que o 'fim do jogo' está fora de questão.”
Meta de Lewandowski para renovar com o Barcelona
O Barça não descartou a possibilidade de apresentar novas condições, mas precisa estar convencido de que uma extensão seria a melhor opção para todas as partes envolvidas. Lewandowski marcou 42 gols em todas as competições na temporada passada, mas tem apenas 13 gols nesta temporada.
Borek continuou falando sobre as metas de Lewandowski: “Robert está pensando que, se marcar 10 gols entre agora e o final da temporada, o Barça poderá lhe oferecer um novo contrato”.
Ainda há jogos mais do que suficientes na campanha 2025-26 para Lewandowski marcar 10 gols. O Barça tem 13 partidas restantes na defesa do título da Liga, enquanto também avançou para as oitavas de final da Liga dos Campeões.
Não há garantias de que Lewandowski terá destaque nas competições nacionais e continentais, já que o técnico Hansi Flick costuma preferir outras opções para a posição de centroavante.
O técnico alemão disse sobre a situação de Lewandowski: “Nós conversamos; ainda não chegamos ao final da temporada, ele precisa manter o foco e aproveitar. Sei que ele quer mais tempo de jogo, mas está fazendo um bom trabalho e espero que aproveite a situação atual e o clube. Agora não é o momento de falar sobre isso e todos sabemos a situação do clube, mas estou tranquilo porque estamos fazendo as coisas certas.”
- Getty Images Sport
O recorde de Lewandowski: gols e troféus pelo Barcelona
Lewandowski ingressou no Barça vindo do Bayern no verão de 2022. Ele marcou 114 gols em 178 partidas, ajudando o Blaugrana a conquistar dois títulos da La Liga. O eterno polonês está sendo cotado para seguir os passos do maior jogador de todos os tempos, o português Cristiano Ronaldo, continuando a jogar até, e possivelmente além, dos 40 anos.
Publicidade