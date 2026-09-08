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Pedro Augusto Dias

Richarlison dá aval ao Vasco, mas regra da Fifa trava possível empréstimo

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Richarlison

Atacante se animou com a possibilidade de defender o clube de coração, porém Tottenham atingiu limite de jogadores cedidos a equipes estrangeiras

A possibilidade de Richarlison vestir a camisa do Vasco ganhou força nos últimos dias, mas esbarrou em uma limitação que foge das negociações entre os clubes. O atacante recebeu de forma positiva a consulta vascaína e chegou a aceitar a ideia de se transferir para São Januário. O problema está no Tottenham, que não pode mais realizar empréstimos para clubes de outras federações nesta temporada.

A equipe inglesa já atingiu o limite estabelecido pela Fifa para jogadores emprestados internacionalmente. Os Spurs têm seis atletas cedidos a clubes de outros países e, por isso, não conseguem abrir espaço para uma eventual saída de Richarlison por empréstimo. A situação foi comunicada ao brasileiro nesta terça-feira (8).

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  • Tottenham já atingiu limite de empréstimos internacionais

    A regulamentação da Fifa determina que um clube pode ter, no máximo, seis jogadores profissionais emprestados simultaneamente a equipes de outras federações, conforme noticiou o ge.com. O Tottenham possui sete atletas cedidos atualmente, mas apenas seis entram nessa contagem, já que Kevin Danso está emprestado ao Sunderland, também da Inglaterra.

    Os outros seis jogadores estão espalhados por diferentes países: Pape Matar Sarr e Vicario defendem a Juventus, Dragusin está na Fiorentina, Souza atua pelo Porto, Takai foi cedido ao Sint-Truiden e Min-hyeok Yang joga pelo KVC Westerlo.

    Com a quantidade máxima já alcançada, o Tottenham não pode registrar um novo empréstimo internacional sem antes alterar essa situação.

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  • richarlison-tottenham-20260815(C)Getty Images

    Richarlison queria deixar o Tottenham

    Enquanto o obstáculo é burocrático, a vontade do jogador não seria um problema. Richarlison comunicou à diretoria do Tottenham e ao técnico Roberto De Zerbi que pretende deixar o clube. O atacante, inclusive, não foi incluído na lista de inscritos para a Premier League e está fora dos planos da comissão técnica para o restante da temporada.

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    A possibilidade de retornar ao futebol brasileiro despertou o interesse do jogador, principalmente por se tratar do Vasco. Declaradamente vascaíno, Richarlison ficou animado quando recebeu a consulta da diretoria cruz-maltina e deu sinal positivo para a transferência.

    O atacante segue treinando no Tottenham enquanto aguarda uma definição para o futuro. O vínculo com o clube londrino vai até junho de 2027, o que também abre outra possibilidade: a partir de dezembro, Richarlison poderá assinar um pré-contrato com outra equipe.

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