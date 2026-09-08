Richarlison dá aval ao Vasco, mas regra da Fifa trava possível empréstimo

A possibilidade de Richarlison vestir a camisa do Vasco ganhou força nos últimos dias, mas esbarrou em uma limitação que foge das negociações entre os clubes. O atacante recebeu de forma positiva a consulta vascaína e chegou a aceitar a ideia de se transferir para São Januário. O problema está no Tottenham, que não pode mais realizar empréstimos para clubes de outras federações nesta temporada.

A equipe inglesa já atingiu o limite estabelecido pela Fifa para jogadores emprestados internacionalmente. Os Spurs têm seis atletas cedidos a clubes de outros países e, por isso, não conseguem abrir espaço para uma eventual saída de Richarlison por empréstimo. A situação foi comunicada ao brasileiro nesta terça-feira (8).