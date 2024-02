A resposta contra gritos de "Messi" que pode complicar Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita

O português é investigado por uma reação polêmica ao ouvir provocações da torcida adversária na última rodada do Campeonato Saudita

Nos últimos dias, Cristiano Ronaldo tem estado no centro das atenções no futebol saudita. Após converter um pênalti contra o Al Shabab no último fim de semana, um vídeo foi divulgado onde o atacante aparece fazendo gestos polêmicos para a multidão, levando o Comitê Disciplinar e de Ética da Federação Saudita de Futebol a abrir um processo para investigação. Com a decisão prevista para ser tomada em até 48 horas, há especulações sobre uma possível suspensão para o craque português. Sua ausência poderia impactar significativamente no desempenho do Al Nassr, especialmente em jogos cruciais para buscar a liderança Saudita.