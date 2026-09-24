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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Real Madrid anuncia que Ibrahima Konaté sofreu uma lesão ligamentar enquanto estava a serviço da seleção francesa

I. Konate
Real Madrid
França
La Liga

O Real Madrid sofreu um duro golpe após confirmar que o zagueiro Ibrahima Konaté sofreu uma lesão no ligamento colateral da perna direita. O defensor foi obrigado a deixar mais cedo a concentração da seleção francesa nesta terça-feira, o que aumenta a preocupação do clube antes de uma sequência exigente de compromissos. O prazo exato de recuperação ainda não foi confirmado neste momento.

  • Revés por lesão para novo reforço

    O Real Madrid divulgou um comunicado oficial confirmando que Konaté "foi diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral da perna direita pela equipe médica do clube". A notícia é um duro golpe para o defensor, que se juntou ao clube em uma transferência sem custos após deixar o Liverpool neste verão.

    De acordo com o Get French Football News, "ainda não foi fornecida nenhuma informação sobre o tempo de ausência dele". Konaté havia tido um excelente início de carreira na Espanha, começando como titular em todas as sete partidas em todas as competições. Ele disputou 540 minutos em La Liga e completou 90 minutos na Champions League. Seu desempenho havia inicialmente lhe rendido uma convocação de Zinédine Zidane para os próximos compromissos da França na Liga das Nações.

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    França convoca substituto

    Após a lesão, a Federação Francesa de Futebol confirmou na manhã de quinta-feira que Konaté foi substituído pelo zagueiro do Manchester United Leny Yoro. Konaté esperava aproveitar a ausência de William Saliba, do Arsenal, para recuperar uma vaga entre os titulares sob o comando de Zinédine Zidane. Anteriormente, ele havia caído na hierarquia durante a Copa do Mundo, quando Maxence Lacroix era frequentemente preferido como substituto.

    O defensor parisiense agora retornará a Madri, onde a equipe médica do clube acompanhará seu programa de tratamento no próximo período. Mais cedo hoje, os relatos iniciais do elenco da seleção sugeriam que se tratava apenas de uma leve entorse no joelho, mas a atualização mais recente confirma um problema ligamentar mais sério.

  • Relatos conflitantes sobre a recuperação

    Embora o clube tenha evitado estipular uma data exata para o retorno dele, veículos da mídia espanhola apresentaram perspectivas diferentes. O jornal espanhol Sport explicou que a lesão não é tão grave quanto se temia inicialmente, sugerindo que Konaté pode ficar fora por apenas duas semanas, apesar de seu histórico de problemas no joelho durante sua bem-sucedida passagem pelo Liverpool, onde conquistou um título da Premier League e três copas nacionais. Segundo a publicação, ele pode estar pronto para o duelo de La Liga contra o Villarreal em 10 de outubro.

    No entanto, o Mundo Deportivo colocou esse cronograma otimista em dúvida, destacando que seu retorno aos gramados pode ser adiado para garantir que ele se recupere totalmente.

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    E agora, Real Madrid?

    Konaté agora é o segundo jogador do Real Madrid a sofrer uma lesão durante a atual pausa internacional, juntando-se a Federico Valverde no departamento médico. A comissão técnica do Real Madrid terá uma tarefa difícil quando o futebol nacional for retomado. Ela terá de confiar na profundidade do elenco para superar os próximos compromissos enquanto aguarda mais clareza sobre a condição física dos dois jogadores importantes.

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