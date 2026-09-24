Real Madrid anuncia que Ibrahima Konaté sofreu uma lesão ligamentar enquanto estava a serviço da seleção francesa

O Real Madrid divulgou um comunicado oficial confirmando que Konaté "foi diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral da perna direita pela equipe médica do clube". A notícia é um duro golpe para o defensor, que se juntou ao clube em uma transferência sem custos após deixar o Liverpool neste verão.

De acordo com o Get French Football News, "ainda não foi fornecida nenhuma informação sobre o tempo de ausência dele". Konaté havia tido um excelente início de carreira na Espanha, começando como titular em todas as sete partidas em todas as competições. Ele disputou 540 minutos em La Liga e completou 90 minutos na Champions League. Seu desempenho havia inicialmente lhe rendido uma convocação de Zinédine Zidane para os próximos compromissos da França na Liga das Nações.