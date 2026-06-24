Rayan vira o titular mais jovem do Brasil em Copas desde 1970

O feito ganha ainda mais relevância pelos nomes que aparecem à sua frente. A lista é liderada por Pelé, que tinha apenas 17 anos quando começou como titular diante da União Soviética na campanha do primeiro título mundial brasileiro, em 1958.

Também aparecem Carvalho Leite, titular na estreia do Brasil em Copas, em 1930, Marco Antônio, campeão mundial em 1970, além de Tostão e Mazzola, dois dos grandes nomes da geração que disputou os Mundiais das décadas de 1950 e 1960.

Com a entrada diante da Escócia, Rayan ultrapassa uma barreira que a seleção não rompia havia mais de cinco décadas. Desde a Copa de 1970, nenhum jogador com menos de 20 anos iniciava uma partida pelo Brasil em Mundiais.

A última ocorrência havia sido justamente com Marco Antônio, lateral esquerdo que participou da campanha do tricampeonato no México.