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Pedro Augusto Dias

Rayan vira o titular mais jovem do Brasil em Copas desde 1970

Brasil
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Copa do Mundo
Rayan

Escalado por Carlo Ancelotti contra a Escócia, jovem revelado pelo Vasco passa a integrar a lista dos seis titulares mais jovens da história do Brasil em Mundiais

A escalação de Rayan para o confronto entre Brasil e Escócia, nesta quarta-feira (24), coloca o atacante em uma lista reservada a alguns dos jogadores mais precoces da história da seleção brasileira.

Aos 19 anos, 10 meses e 21 dias, o jogador revelado pelo Vasco se tornou o sexto atleta mais jovem a iniciar uma partida pelo Brasil em Copas do Mundo.

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    Sexto nesta lista

    O feito ganha ainda mais relevância pelos nomes que aparecem à sua frente. A lista é liderada por Pelé, que tinha apenas 17 anos quando começou como titular diante da União Soviética na campanha do primeiro título mundial brasileiro, em 1958.

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    Também aparecem Carvalho Leite, titular na estreia do Brasil em Copas, em 1930, Marco Antônio, campeão mundial em 1970, além de Tostão e Mazzola, dois dos grandes nomes da geração que disputou os Mundiais das décadas de 1950 e 1960.

    Com a entrada diante da Escócia, Rayan ultrapassa uma barreira que a seleção não rompia havia mais de cinco décadas. Desde a Copa de 1970, nenhum jogador com menos de 20 anos iniciava uma partida pelo Brasil em Mundiais.

    A última ocorrência havia sido justamente com Marco Antônio, lateral esquerdo que participou da campanha do tricampeonato no México.

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  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Oportunidade no time titular

    A oportunidade surge poucos dias após a estreia do atacante na competição. Acionado durante a vitória sobre o Haiti, para o lugar de Raphinha, Rayan aproveitou os minutos em campo para mostrar intensidade, mobilidade e capacidade de atacar os espaços, credenciais que convenceram Carlo Ancelotti a promovê-lo à equipe titular.