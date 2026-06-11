Raphinha minimiza números e avisa: "Ganhar a Copa sem gol ou assistência não é problema"

Às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo diante do Marrocos, neste sábado (13), em Nova Jersey, Raphinha tratou de afastar qualquer preocupação com estatísticas individuais e reforçou que o objetivo principal é colocar a seleção no caminho do hexacampeonato. Mesmo convivendo com comparações entre o desempenho no clube e com a camisa amarelinha, o atacante garantiu que está focado apenas no sucesso coletivo.
Depois de uma temporada de destaque no futebol europeu, com 21 gols e sete assistências pelo Barcelona, o jogador chega ao Mundial cercado por expectativas. No entanto, ele deixou claro que não mede sua participação na competição apenas por números.
"Ganhar a Copa sem gol ou assistência não é problema. O importante é ser campeão", resumiu o atacante ao abordar seu papel na equipe de Carlo Ancelotti.