Além da seleção brasileira, treinador gaúcho já trabalhou em equipes no Brasil, China e Arábia Saudita

Luiz Antônio Venker Menezes, ou apenas Mano Menezes, deixou o comando do Corinthians, após quatro meses no cargo. Aos 61 anos, Mano encerrou sua terceira passagem pelo Timão, gerindo a equipe em 19 jogos e vencendo apenas seis. Nascido em Passo do Sobrado, interior do Rio Grande do Sul, começou sua trajetória no futebol na cidade vizinha, Venâncio Aires e conquistou seu espaço entre os principais treinadores de futebol do país.

Tido como um "especialista" na Copa do Brasil, o gaúcho conta com uma importante história principalmente no Corinthians, Grêmio e Cruzeiro, times onde teve seus trabalhos mais vitoriosos. Abaixo, a GOAL repassa a carreira do vitorioso treinador brasileiro.

Atualizado em 05 de fevereiro de 2024, às 16h32 (de Brasília).