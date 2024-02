António Oliveira ganha força, e Corinthians busca consenso antes de fazer proposta para novo técnico

Diretoria avalia alguns nomes no mercado da bola, e Maurício Barbieri foi oferecido ao clube após demissão de Mano Menezes

O Corinthians ainda não tomou uma decisão sobre o futuro treinador, que substituirá o técnico Mano Menezes. O português António Oliveira ganhou força nos bastidores e pode receber um contato nos próximos dias, como soube a GOAL. A diretoria busca um consenso para enviar uma proposta ao novo comandante. Ele é o mais próximo de ser unanimidade nos bastidores do CT Joaquim Grava.

O português, que defende as cores do Cuiabá, tem multa rescisória de R$ 5 milhões e contrato até dezembro de 2024. O comandante ainda não recebeu um contato, mas toparia assumir o time paulista no mercado da bola.

O treinador de 41 anos está no Cuiabá desde meados de 2023. Esta é a segunda passagem do estrangeiro pelo time do Mato Grosso. Ele já havia defendido as cores de Santos, Athletico-PR e Coritiba no Brasil. Em Portugal, foi comandante do Benfica B.

