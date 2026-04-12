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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Traduzido por

Queda preocupante no rendimento: para o BVB, agora estão em jogo até mesmo as conquistas desta temporada

Bundesliga
Especiais e Opinião
Opinion
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
N. Kovac
N. Schlotterbeck

Após a derrota por 0 a 1 para o Bayer Leverkusen, o que mais preocupa os jogadores e dirigentes do BVB são os assobios isolados dirigidos a Nico Schlotterbeck. É louvável que eles se unam para defender Schlotterbeck. No entanto, com isso, acabam ocultando o fato de que a queda no ânimo da equipe já está assumindo proporções preocupantes.

É louvável que os jogadores e dirigentes do Borussia Dortmund tenham demonstrado seu apoio a Nico Schlotterbeck após a derrota por 0 a 1 para o Bayer Leverkusen e tenham criticado os assobios isolados dirigidos ao zagueiro durante a apresentação da escalação inicial e ao longo da partida. 

Não se poderia esperar outra coisa e, acima de tudo, isso seria contraproducente. Mas fechar fileiras de forma ostensiva, apresentar-se como uma unidade e tirar Schlotterbeck da linha de fogo como equipe, ou melhor, “como borussianos”, como disse o técnico Niko Kovac, é uma coisa. 

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    No entanto, a condenação dos vaias — que, como já foi dito, foram isoladas e, aliás, totalmente compreensíveis do ponto de vista dos torcedores — não só foi exageradamente severa (“isso não é correto”, disse, por exemplo, o diretor executivo Carsten Cramer; “um absurdo”, considerou o zagueiro Waldemar Anton), como também ofuscou o fato de que, naquela tarde, haveria assuntos bem mais importantes sobre os quais se poderia ter discutido por muito tempo.

    Afinal, o Dortmund está deixando esta temporada ir por água abaixo. 

    É claro que o BVB é e continua sendo um excelente segundo colocado na tabela; o Dortmund perdeu na Bundesliga apenas duas vezes, contra o já consagrado campeão Bayern de Munique e agora contra o Bayer de Leverkusen, time ao qual também havia sido derrotado na Copa. O futebol, em termos estéticos, foi pouco digno de nota durante grande parte da temporada, mas os resultados e, sobretudo, a tão invocada mentalidade estavam presentes. A derrota contra o Bayer Leverkusen, que luta por uma vaga na Liga dos Campeões, não muda nada nisso. Também é compreensível que, diante da situação consolidada na tabela da Bundesliga há semanas — o Bayern de Munique está muito distante, mas o RB Leipzig e o VfB Stuttgart também —, a equipe não esteja mais lutando com todas as forças contra uma derrota iminente. 

    E, no entanto, há um grande “mas”: a queda de tensão na equipe está lentamente assumindo contornos preocupantes. 


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  • VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Contra o VfB Stuttgart e o HSV, o BVB só se salvou graças aos seus jogadores reservas

    Na semana passada, em Stuttgart, o BVB não deu a impressão, até os acréscimos, de querer levar para casa mais do que um empate em 0 a 0; a equipe parecia nem mesmo querer vencer; o fato de o placar final ter sido um lisonjeiro 2 a 0 deveu-se exclusivamente aos reservas Karim Adeyemi, Julian Brandt e Fabio Silva, que participaram sozinhos como assistentes e finalizadores nos dois gols e lutaram por mais tempo de jogo no BVB. Com sucesso: Brandt e Fabio Silva foram titulares contra o Leverkusen – e, pelo menos Brandt, esteve entre os melhores jogadores do Dortmund no 0 a 1.

    Já o 3 a 2 contra o Hamburgo, antes da pausa para os jogos internacionais, após estar perdendo por 2 a 0, deveu-se menos a uma melhora coletiva de desempenho de todo o time e mais aos curingas de Niko Kovac, Ramy Bensebaini e Fabio Silva.

    Contra o Leverkusen, o Dortmund começou bem e chegou a estabelecer uma espécie de domínio, sem, no entanto, criar grandes jogadas na área. No entanto, após o infeliz gol sofrido, não se viu nenhuma reação no segundo tempo, muito pelo contrário. O fato de ambas as torcidas terem interrompido o apoio devido a uma emergência médica na arquibancada, deixando a arena silenciosa, pareceu preocupar a maioria dos jogadores do BVB muito mais do que os vaias contra Schlotterbeck anteriormente; afinal, o jogador criticado apresentou um desempenho satisfatório. Mas isso é apenas um detalhe. 

  • BVB: Será que este Dortmund é realmente um time de Niko Kovac?

    “O campeão alemão ainda não está definido”, havia dito Niko Kovac na quinta-feira, afinal, matematicamente falando, ainda há várias possibilidades — tanto para subir quanto para cair na tabela. Kovac é o epítome do realista, de certa forma o oposto de um sonhador. Ele certamente não quis dizer com isso que, em determinadas circunstâncias — talvez, quem sabe, de alguma forma — ainda fosse possível alcançar o Bayern.

    E também não que a classificação para a Liga dos Campeões, que o BVB, aliás, ainda não tem garantida matematicamente devido à derrota para o Leverkusen, pudesse estar em risco. Kovac queria, antes de tudo, evitar exatamente aquela queda de rendimento em seus jogadores, que eles demonstraram de forma massiva contra o Leverkusen – e, anteriormente, também contra o VfB Stuttgart e o Hamburger SV. 

    Uma das maiores conquistas de Niko Kovac nesta temporada no BVB é que nunca se desenvolveu, nem mesmo de forma incipiente, aquele debate sobre mentalidade tão temido em Dortmund, pois muitas vezes paralisante e que não leva a nada. A condução de jogo com a posse de bola foi muitas vezes sem criatividade, sim, mas Kovac também ensinou à equipe a nunca desistir, a sempre se recompor e a superar as adversidades. Isso parece ter se perdido um pouco, mesmo que os resultados tenham sido positivos até o fim. Agora, com mais um tropeço no próximo sábado contra o TSG Hoffenheim, o Bayern poderia acabar conquistando o título bem antes do previsto.

    É claro que, no fundo, o Dortmund poderia não se importar com quando o Bayern comemorará seu próximo título. Mas se este BVB realmente quer ser uma equipe de Niko Kovac, então deve lutar com tanta paixão pela vitória em Hoffenheim quanto repreendeu os torcedores no sábado por causa de alguns vaias contra Nico Schlotterbeck. 

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