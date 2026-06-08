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"Que piada!" – Thomas Tuchel é criticado por Danny Dyer por deixar o genro de fora da seleção inglesa
Dyer fica furioso com a "ridícula" omissão
O ex-astro de *EastEnders* não mediu palavras ao avaliar a última convocação da seleção inglesa, afirmando que o capitão do West Ham United deveria ter sido um dos primeiros a embarcar no avião. Em entrevista ao *The Wayne Rooney Show*, Dyer expressou sua surpresa pelo fato de o ponta de 29 anos ter sido preterido, apesar de ter sido titular constante na seleção nas preparações para o torneio.
“É um golpe duplo para ele, ele teve um fim de semana terrível, é horrível”, disse Dyer. “Ele não foi convocado, o que é uma piada, aliás. Posso estar um pouco tendencioso, mas aquele garoto... Estávamos quase reservando passagens. É assim que estávamos confiantes. E então descobrimos que ele recebeu a ligação [dizendo não]. Então, é um fim de semana difícil para o garoto. Ele tem um coração enorme, cara, e deveria estar naquele avião. Acho isso ridículo.”
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Prevê-se que os Três Leões tenham dificuldades
Dyer foi além de apenas defender os laços familiares, sugerindo que a equipe de Tuchel terá dificuldades na América do Norte sem a franqueza e a dedicação do craque do West Ham. A Inglaterra tem estado longe de convencer nas últimas partidas, e o ator acredita que a ausência de Bowen pode levar a uma eliminação precoce da seleção.
“Sem o Jarrod, eles vão ficar fracos. Vão ter dificuldades”, alertou Dyer. “Não acho que vamos vencer a Croácia no primeiro jogo. Contra qualquer time decente que enfrentamos, perdemos para o Senegal, para o Japão. Assim que ele foi testado, fracassamos. Então, não sei, espero estar errado e espero que seja algo bom, mas Jarrod deveria estar naquele avião no lugar de [Noni] Madueke.”
O rebaixamento agrava o sofrimento de Bowen
A exclusão da Copa do Mundo agrava um período desastroso para Bowen, que recentemente sofreu a decepção de ver o West Ham ser rebaixado da Premier League após 14 anos na primeira divisão. Apesar de ter marcado nove gols e dado 11 assistências, seus esforços não foram suficientes para salvar os Hammers do rebaixamento, deixando o atacante em uma situação difícil no que diz respeito ao seu futuro no país.
O rebaixamento colocou a vida pessoal do jogador sob os holofotes, já que uma mudança para fora de Londres para permanecer na Premier League seria devastadora para sua esposa, Dani Dyer, e a família dela, que está estabelecida em Essex, enquanto a perspectiva de a família ser separada por uma transferência para um gigante do Noroeste, como o Liverpool ou o Manchester United, é uma preocupação crescente.
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A encruzilhada das transferências se aproxima
Embora Bowen tenha atualmente um contrato de longo prazo no London Stadium, espera-se que vários grandes clubes da Premier League testem a determinação do West Ham neste verão. O ponta enfrenta um grande dilema: ficar e liderar a recuperação na Championship para agradar ao sogro, ou partir para proteger suas ambições internacionais antes da Euro 2028.
Dyer está desesperado para que o capitão dos Hammers fique, mas a realidade do futebol da segunda divisão pode tornar impossível para Tuchel reconsiderá-lo para futuras convocações da Inglaterra. Por enquanto, Bowen está passando tempo com a família para se recuperar da rejeição, enquanto o restante da seleção dos Três Leões se prepara para a partida de estreia sem ele.