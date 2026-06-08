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Danny Dyer Jarrod Bowen 2025-26Getty/GOAL
Muhammad Zaki

Traduzido por

"Que piada!" – Thomas Tuchel é criticado por Danny Dyer por deixar o genro de fora da seleção inglesa

Inglaterra
T. Tuchel
Copa do Mundo
J. Bowen
West Ham
Premier League
Championship

Thomas Tuchel foi alvo de uma crítica contundente por parte de Danny Dyer depois que o técnico da Inglaterra decidiu deixar Jarrod Bowen de fora da seleção para a Copa do Mundo de 2026. O lendário ator não mediu palavras, classificando a exclusão de seu genro como “ridícula”, ao mesmo tempo em que revelou que a família já havia começado a se preparar para uma viagem aos Estados Unidos.

  • Dyer fica furioso com a "ridícula" omissão

    O ex-astro de *EastEnders* não mediu palavras ao avaliar a última convocação da seleção inglesa, afirmando que o capitão do West Ham United deveria ter sido um dos primeiros a embarcar no avião. Em entrevista ao *The Wayne Rooney Show*, Dyer expressou sua surpresa pelo fato de o ponta de 29 anos ter sido preterido, apesar de ter sido titular constante na seleção nas preparações para o torneio.

    “É um golpe duplo para ele, ele teve um fim de semana terrível, é horrível”, disse Dyer. “Ele não foi convocado, o que é uma piada, aliás. Posso estar um pouco tendencioso, mas aquele garoto... Estávamos quase reservando passagens. É assim que estávamos confiantes. E então descobrimos que ele recebeu a ligação [dizendo não]. Então, é um fim de semana difícil para o garoto. Ele tem um coração enorme, cara, e deveria estar naquele avião. Acho isso ridículo.”


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  • England Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    Prevê-se que os Três Leões tenham dificuldades

    Dyer foi além de apenas defender os laços familiares, sugerindo que a equipe de Tuchel terá dificuldades na América do Norte sem a franqueza e a dedicação do craque do West Ham. A Inglaterra tem estado longe de convencer nas últimas partidas, e o ator acredita que a ausência de Bowen pode levar a uma eliminação precoce da seleção.

    “Sem o Jarrod, eles vão ficar fracos. Vão ter dificuldades”, alertou Dyer. “Não acho que vamos vencer a Croácia no primeiro jogo. Contra qualquer time decente que enfrentamos, perdemos para o Senegal, para o Japão. Assim que ele foi testado, fracassamos. Então, não sei, espero estar errado e espero que seja algo bom, mas Jarrod deveria estar naquele avião no lugar de [Noni] Madueke.”


  • O rebaixamento agrava o sofrimento de Bowen

    A exclusão da Copa do Mundo agrava um período desastroso para Bowen, que recentemente sofreu a decepção de ver o West Ham ser rebaixado da Premier League após 14 anos na primeira divisão. Apesar de ter marcado nove gols e dado 11 assistências, seus esforços não foram suficientes para salvar os Hammers do rebaixamento, deixando o atacante em uma situação difícil no que diz respeito ao seu futuro no país.

    O rebaixamento colocou a vida pessoal do jogador sob os holofotes, já que uma mudança para fora de Londres para permanecer na Premier League seria devastadora para sua esposa, Dani Dyer, e a família dela, que está estabelecida em Essex, enquanto a perspectiva de a família ser separada por uma transferência para um gigante do Noroeste, como o Liverpool ou o Manchester United, é uma preocupação crescente.


  • Wolverhampton Wanderers v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    A encruzilhada das transferências se aproxima

    Embora Bowen tenha atualmente um contrato de longo prazo no London Stadium, espera-se que vários grandes clubes da Premier League testem a determinação do West Ham neste verão. O ponta enfrenta um grande dilema: ficar e liderar a recuperação na Championship para agradar ao sogro, ou partir para proteger suas ambições internacionais antes da Euro 2028.

    Dyer está desesperado para que o capitão dos Hammers fique, mas a realidade do futebol da segunda divisão pode tornar impossível para Tuchel reconsiderá-lo para futuras convocações da Inglaterra. Por enquanto, Bowen está passando tempo com a família para se recuperar da rejeição, enquanto o restante da seleção dos Três Leões se prepara para a partida de estreia sem ele.

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