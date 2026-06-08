"Que piada!" – Thomas Tuchel é criticado por Danny Dyer por deixar o genro de fora da seleção inglesa

O ex-astro de *EastEnders* não mediu palavras ao avaliar a última convocação da seleção inglesa, afirmando que o capitão do West Ham United deveria ter sido um dos primeiros a embarcar no avião. Em entrevista ao *The Wayne Rooney Show*, Dyer expressou sua surpresa pelo fato de o ponta de 29 anos ter sido preterido, apesar de ter sido titular constante na seleção nas preparações para o torneio.

“É um golpe duplo para ele, ele teve um fim de semana terrível, é horrível”, disse Dyer. “Ele não foi convocado, o que é uma piada, aliás. Posso estar um pouco tendencioso, mas aquele garoto... Estávamos quase reservando passagens. É assim que estávamos confiantes. E então descobrimos que ele recebeu a ligação [dizendo não]. Então, é um fim de semana difícil para o garoto. Ele tem um coração enorme, cara, e deveria estar naquele avião. Acho isso ridículo.”



